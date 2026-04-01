Hugmyndir að hámhorfi um páskana Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 1. apríl 2026 12:16 Hámhorfið er vinsælt um páskana. Getty Páskahátíðin er að ganga í garð og eru margir sem nýta sér hana til góðrar slökunar fyrir framan sjónvarpið samhliða páskaeggjaáti. Því er upplagt að taka saman góðan lista af hámhorfi sem auðveldar einhverjum valið í hafsjó af möguleikum. Listinn er að sjálfsögðu langt frá því að vera tæmandi en farið verður hér yfir fjölbreyttar hugmyndir að ólíkum sjónvarpsseríum. Heated Rivalry - HBO Max Kanadísku þættirnir Heated Rivalry segja frá tveimur hokkíleikmönnum sem eru erkifjendur og elskhugar á sama tíma. Þættirnir hafa notið gríðarlegra vinsælda og er von á annarri seríu snemma árið 2027. Aðdáendur þáttanna eru næstum því í költ-i og getur verið óbærilegt að vera til dæmis eina manneskjan í matarboði sem hefur ekki séð þættina og getur þá ekki tekið þátt í sjóðheitum umræðum. Sömuleiðis gleður það Heated Rivalry aðdáendur að geta rætt þættina við samstarfsfólk sitt yfir kaffibolla. Hacks - Sýn+ Hacks fylgir Deboruh Vance, harðri og reynslumikilli grínstjörnu í Las Vegas, eftir í óttanum og kvíðanum að ferillinn sé að dala. Hún neyðist til að vinna með Avu, ungum og umdeildum handritshöfundi, og úr verður brothætt, beitt og oft fyndið samstarf sem afhjúpar bæði kynslóðabil og persónuleg sár. A Knight of the Seven Kingdoms - HBO Max Ævintýralegir dramaþættir fyrir þau sem elska Game Of Thrones sem segja frá óreyndum en sjarmerandi riddara. Þættirnir eru aðeins mýkri en GOT og hafa almennt fengið mjög góða dóma. Olhunden Berit - RÚV Þættir sem eiga fullt erindi inn í okkar samtíma og vekja allan tilfinningaskalann upp hjá áhorfendum. Berit er ekki allur sem hann er séður og eftir að hafa verið lengi virkur í athugasemdum undir nafnleynd nær hópur fólks að rekja hræðilega orðræðu aftur til hans. Best er að segja sem minnst því þættirnir fara með áhorfendur í óvæntan rússíbana. Hildur - Sjónvarp Símans Íslenskir spennuþættir með Ebbu Katrínu Finnsdóttur í aðalhlutverki á Sjónvarpi Símans. Þættirnir segja frá íslenskri rannsóknarlögreglukonu, Hildi Rúnarsdóttur, sem hefur verið ósátt frá barnæsku vegna hvarfs tveggja yngri systra sinna á leið heim úr skóla. Nú, tuttugu árum síðar, snýr Hildur aftur til heimabæjar síns, Ísafjarðar. Þar flækist hún inn í flókna morðrannsókn. View this post on Instagram A post shared by Tinna Hrafnsdóttir (@tinnahra) The Pitt – HBO Max Verðlaunaðir læknaþættir sem segja frá ástsæla lækninum Noah Wyle og öflugu teymi kollega hans þar sem átök, drama, ástir og tilvera blandast vel. Þættirnir hafa fengi gríðarlega góða dóma og er hægt að gleypa í sig tvær seríur á HBO Max. Flugþjóðin - Sýn+ Þriðja sería Kristjáns Más Unnarssonar þar sem hann rýnir í söguna á bak við flugþjóðina Ísland. Þáttaröðin er ekki aðeins fyrir flugáhugafólk heldur alla sem hafa áhuga á íslenskum frumkvöðlum sem ruddu brautina í háloftunum. Þriðja sería í heild sinni er nýlent á Sýn+. Industry – HBO Max Einstakir þættir með spilltum en stundum heillandi karakterum sem lifa fyrir vinnuna og svífast einskis fyrir frama og peninga í atvinnulífinu í London. Fjórar seríur af sturlun sem er erfitt að slíta sig frá. Love Story - Disney+ Þættir sem hafa endurvakið gríðarlega aðdáun á sögulegum næntís fatastíl Carolyn heitinnar Bessette Kennedy um ástarsögu hennar og New York prinsins JFK Jr. og hræðileg örlög þeirra. Alls kyns frægir einstaklingar úr tískuheiminum og pólítíkinni blandast inn í átakanlega og stóra ást tveggja einstaklinga sem reyndu eins og þau mögulega gátu að halda sér utan sviðsljóssins án árangurs. Parks and Recreation - Viaplay Það er gott og gefandi að hlæja og þessir einstöku gömlu og góðu gamanþættir eru aðgengilegir í öllum sjö seríum. Bæjarstarfsmenn í smábæ í Indiana í Bandaríkjunum hafa hver sitt spaugilega einkenni en karakterarnir eru sömuleiðis einlægir og það er auðvelt að elska þá og þeirra bresti. Upplagt fyrir gamla aðdáendur að rifja upp góðar stundir hjá Leslie Knope og félögum yfir góðu hláturhámhorfi. Rooster - HBO Max Steve Carrell fer á kostum sem rithöfundurinn Greg Russo sem skrifar sjóðheitar hetjusögur um karakterinn Rooster. Greg er sjálfur fráskilinn og enn í sárum fimm árum eftir skilnaðinn. Þegar dóttir hans, háskólaprófessor í listfræði, gengur í gegnum erfið sambandsslit mætir hann í heimsókn á háskólasvæðið en neyðist svo óvænt til að við starfi prófessors í skapandi skrifum í vægast sagt fyndnu umhverfi. DTF St. Louis - HBO Max Frumlegir drama- og gamanþættir um morð, hip hop hjá miðaldra mönnum, tæp stefnumótaforrit og ástarþríhyrning sem endar illa. Stórleikararnir Jason Bateman, David Harbour og Linda Cardellini fara með aðalhlutverk. Tónlistarmennirnir okkar - Sýn+ Auðunn Blöndal hefur undanfarin ár tekið hús á vinsælasta tónlistarfólki þjóðarinnar og hvergi nærri hættur. Fjórða sería kemur út þann 12. apríl en hinar þrjár hafa vakið verðskuldaða athygli enda fær Auddi að skyggnast á bak við tjöldin og nær einstöku sambandi við viðmælendur sínar. The Wire - HBO Max Sögulegir glæpaþættir úr smiðju rithöfundarins og fyrrum lögreglufréttamannsins David Simon. Þættirnir gerast í Baltimore í Bandaríkjunum og hafa þeir notið gríðarlegra vinsælda þar sem komið er inn á fíkniefnaheiminn, bjúrókrasíu, stjórnmálamenn, samfélagsleg vandamál, skólakerfið og alls konar krassandi. Detective Hole - Netflix Jo Nesbø glæpasagnakóngurinn er á bak við þessa æsispennandi Netflix þætti sem gerast í Osló. Þegar raðmorðingi sem notast við afgerandi tákn fer á skrið í norsku stórborginni þarf vel eldklár rannsóknarlögreglumaður að gera sitt besta til að mæta eigin djöflum og leysa málið. The Beast in Me - Netflix Bandarískur sálfræðitryllir með Homeland stjörnunni Clare Danes. Hún fer með hlutverk rithöfundar sem ákveður að skrifa bók um nágranna sinn, fasteignamógúl sem er grunaður að hafa myrt eiginkonu sína. Hvar er best að búa? - SÝN+ Lóa Pind heimsækir alls konar skemmtilegt fólk sem býr á fjölbreyttum og skemmtilegum stöðum. Áhorfendur geta leyft huganum að reyka á framandi slóðir. Viltu finna milljón? - SÝN+ Hrefna Björk Sverrisdóttir og Arnar Þór Ólafsson leiða spennandi keppni þar sem pör keppast við að spara og geta unnið eina milljón í verðlaun. Ýmis sparnaðarráð að finna þarna líka! Röskun - Sjónvarp Símans Samhliða kvikmyndinni Röskun gaf Sjónvarp Símans út lengri útgáfu í sjónvarpsseríu sem fær hárin til að rísa! Röskun segir frá lögfræðingnum Heru, sem er leikin af Þuríði Blævi Jóhannsdóttur, sem er enn að jafna sig á hræðilegri nauðgun þegar hún flytur inn í kjallaraíbúð í gamla vesturbænum. Fljótlega kemst hún að því að nokkrum árum fyrr hafði unga móðirin Stella, leikin af Unni Birnu Backman, verið myrt þar í köldu blóði. Undarlegir atburðir gerast í íbúðinni og Hera veit ekki hvort hún sé farin að missa vitið, það sé reimt í íbúðinni eða draugar fortíðar ásæki hana. The Other Bennet Sister - BBC Breskt tímamótadrama sem var frumsýnt á BBC um miðjan mars á þessu ári. Sagan byggir á frægum karakterum Jane Austen nema söguhetjan er nú Mary Bennet. Mary er systir Elizabeth Bennet, aðalkarakter Hroka og hleypidóma (Pride and prejudice), og hefur Mary ekki fengið mikið pláss í bókmennta- og sjónvarpsheiminum fyrr en nú! Fyrri hluti seríunnar segir frá atburðum sem gerðust í sögunni Hroki og hleypidómar nema frá sjónarhorni Mary Bennet en í seinni hlutanum ferðast hún til London og verður ástfangin. Breaking Bad - Netflix Walter White, Jessie Pinkman og sturluð átök og ævintýri í skuggaheimum fíkniefnaframleiðslu. Margverðlaunaðir þættir sem koma stanslaust á óvart og margir horfa tvisvar ef ekki þrisvar eða oftar á alla í gegn með nokkurra ára millibili. Big bang theory - Sýn+ The Big Bang Theory er hlý og bráðfyndin sería þar sem nördamenning og hversdagslíf rekast á með óvæntum hætti. Sheldon stelur oft senunni með sérvisku sinni á meðan Leonard, Penny og Amy sjá um tilfinningarar og gefa seríunni gott og hjartnæmt jafnvægi. Tólf seríur fyrir alla fjölskylduna. Að neðan má sjá fyndin móment frá upptökum. 