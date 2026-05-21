Skjaldborg, hátíð íslenskra heimildarmynda, hefst í nítjánda sinn á Patreksfirði föstudaginn næstkomandi. Sérhæfing hátíðarinnar eru frumsýningar íslenskra heimildarmynda og í ár eru sýndar myndir sem fjalla meðal annars um byggð í Grímsey, baráttu við fíkn, stöðu íslenskrar millistéttar, endómetríósu og æðavarp á Austfjörðum.
Skjaldborgarhátíðin fer fram á Patreksfirði um hvítasunnuhelgina 22. til 25. maí. Þar verða frumsýndar sex íslenskar heimildarmyndir í fullri lengd og sex stuttar og kynnt fimm íslensk heimildarmyndaverkefni sem eru í vinnslu um þessar mundir.
Setningarathöfn hátíðarinnar fer fram klukkan 19:30 á föstudaginn og lýkur svo með lokaballi rétt fyrir miðnætti á sunnudagskvöld. Þar á milli er þétt dagskrá sem samanstendur af fjölda sýninga, bingói, plokkfisksveislu, limbói, skrúðgöngu og verðlaunaafhendingu.
„Líkt og fyrri ár eru viðfangsefni myndanna eins ólík og myndirnar eru margar, en fjallað er til dæmis um hnignandi byggð í Grímsey, baráttu við fíkn, stöðu íslenskrar millistéttar, endómetríósu og æðavarp á Austfjörðum,“ segir í tilkynningu frá hátíðinni.
Heiðursgestadagskrá hátíðarinnar hefur þemað frásagnarfullveldi (e. narrative sovereignty) þar sem ungt og upprennandi kvikmyndagerðarfólk frá heimskautasvæðum á Grænlandi, Færeyjum og Sápmi-héruðum Norður-Skandinavíu kemur saman og sýnir myndir sínar.
Fyrir utan spennandi heimildarmyndir njóta gestir Skjaldborgar plokkfiskveislu kvenfélagsins á Patreksfirði, fara í limbókeppni og spila bingó sem stjórnað er af kynni hátíðarinnar, Ragnari Ísleifi Bragasyni. Svo er hægt að skella sér í sund og dansa fram á rauða nótt á lokaballinu.
Fjölmargar forvitnilegar heimildarmyndir verða frumsýndar á hátíðinni. Í Dæmdu mig, ég geng á glerinu fjallar Þóra Löve um baráttu sonar síns við fíknisjúkdóm og eigin reynslu sem móðir fíkils, Heimkoman eftir Helga Felixson fjallar um ættleidda Svíann Mike Årsjö sem ólst upp í regnskógum Papúa Nýju-Gíneu og snýr aftur á æskuslóðirnar og Annetta Ragnarsdóttir fjallar um íslenska millistéttarfjölskyldu á Akureyri í Kviksyndi.
Svo frumsýna Ingvar Þórðarson, Ragnar Axelsson og Mika Kaurismäki myndina Fuglar og menn sem hverfist um hjón í Loðmundarfirði á Austfjörðum sem hafa í tvo áratugi helgað lífi sínu uppbyggingu og verndun æðavarps á svæðinu.
Alda Hrannardóttir sér um praktísku hlið hátíðarinnar og er búin að vera á haus að redda gistiplássi fyrir áttatíu manns.