Gaylord Focker deyr ekki drottni sínum Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. apríl 2026 11:33 Jack Byrnes, leikinn af Robert De Niro, tekur Oliviu Jones, sem er leikin af Ariönu Grande, í lygamælispróf í Focker-in-Law. Gaylord Focker kom áhorfendum fyrst fyrir sjónir um aldamótin í Meet the Parents. Síðan hafa bæst við tvær framhaldsmyndir um Focker-fjölskylduna og nú er sú fjórða á leiðinni, Focker-in-Law. Stórstjarnan Ariana Grande bætist þar í hópinn líkt og sjá má í glænýrri stiklu. Stikla fyrir fjórðu myndina í seríunni var frumsýnd á ráðstefnunni CinemaCon í gær en Ben Stiller og Robert De Niro, sem snúa auðvitað aftur í hlutverkum sínum, kynntu hana inn. Auk þeirra munu Owen Wilson, Blythe Danner og Teri Polo snúa aftur meðan Grande, Beanie Feldstein og Skyler Gisondo bætast við hópinn. Focker-in-Law fjallar um son Gaylords Focker, leikinn af Gisondo, sem trúlofast konu, leikin af Grande, sem virðist kolröng fyrir hann. Faðirinn og afinn fara auðvitað að vasast í málunum. Stiller sagði fimmtán ára pásuna milli þriðju myndarinnar og þeirrar nýju „algjörlega viljandi" og benti á að hann væri nú svipað gamall og De Niro var í fyrstu myndinni fyrir 26 árum síðan. „Þið gætuð sagt að ég sé nýi De Niro seríunnar," bætti hann við. Leikstjóri myndarinnar er John Hamburg, sem vann að handritum fyrstu þriggja myndanna, sem skrifaði jafnframt handrit þeirrar nýju. Hann hefur áður leikstýrt góðum grínmyndum á borð við Along Came Polly (2004) og I Love You, Man (2009) Meet the Parents (2000) fjallaði um fyrstu kynni hjúkrunarfræðingsins Focker (Stiller) af tengdaforeldrum sínum og erfiðum tengdaföður (De Niro). Hún halaði inn 330 milljónum dala sem varð til þess að framhaldið, Meet the Fockers, kom út fjórum árum síðar. Þá bættust Dustin Hoffman and Barbra Streisand við hópinn og rakaði hún inn rúmlega hálfum milljarði. Jay Roach leikstýrði fyrstu tveimur myndunum en síðan tók Paul Weitz við þriðju myndinni, Little Fockers (2011), sem halaði inn rúmum 300 milljónum og var langsamlega slöppust í seríunni. Héldu þá flestir að serían væri búið spil en Fockerarnir eru ekki dauðir úr öllum æðum líkt og sjá má í stiklunni að ofan.