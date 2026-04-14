Höfði í stóru hlut­verki í æsi­spennandi stiklu

Magnús Jochum Pálsson skrifar
J.K. Simmons og Jeff Daniels við tökur á The Brink of War við Höfða.
J.K. Simmons og Jeff Daniels við tökur á The Brink of War við Höfða. Vísir/Vilhelm

Kvikmyndin The Brink of War, sem fjallar um leiðtogafundinn í Höfða 11. og 12. október 1986 á hápunkti kalda stríðsins, verður frumsýnd í ágúst en ný stikla fyrir myndina kom út í gær. Þar má sjá Reagan og Gorbatsjev lifna við á tröppum Höfða.

Tökur myndarinnar fóru fram í og við Höfða og vöktu mikla athygli enda ekki á hverjum degi sem Hollywood-mynd er tekin upp í Reykjavík. Sjá mátti frakkaklæddar stjörnur ganga inn og út úr byggingunni og leikara í leyniþjónustubúningum standa þar í kring.

Sjá einnig: Hollywood-stjörnur við Höfða

Leikstjóri myndarinnar er Michael Russell Gunn sem skrifar jafnframt handritið en hann lagðist víst í mikla rannsóknarvinnu á fundinum. Upphaflega stóð til að myndin myndi heita Reykjavík en titlinum virðist hafa verið breytt í hinn dramtíska The Brink of War.

Jeff Daniels og Jared Harris fara með aðalhlut­verkin í myndinni, Daniels leikur Ronald Reag­an Bandaríkjaforseta og Harris leikur Mik­haíl Gorbatsjov, forseta Sov­ét­ríkj­anna, og svo fer J.K. Simmons með hlut­verk George Shultz, ut­an­rík­is­ráðherra Banda­ríkj­anna.

Stiklan sem er æsispennandi sýnir frá komu leiðtoganna til landsins og fundum þeirra inni í Höfða. Á einum tímapunkti ræða Reagan og Schultz saman á tröppum Höfða og Reagan segir:. „Af öllum stöðum í heiminum valdirðu hús á Íslandi.“ 

„Fullkomið upp á öryggi,“ svarar Shultz.

Fjöldi íslenskra leikara er í myndinni, Jóhannes Haukur Jóhannesson leikur bandaríska ráðgjafann Richard Perle og svo í minni hlutverkum eru Einar Haraldsson, Tommi Thor Gudmundsson, Kristín Lea, Ari Freyr Ísfeld Óskarsson, Hjörtur Jóhann Jónsson, Jóel Sæmundsson, Alexander Briem, Dagur Þór Óskarsson, Stefán Þór Þorgeirsson, Sara Rut Arnardóttir, Jafet Máni Magnúsarson, Axel Ólafsson, Ebba Guðný Guðmundsdóttir og Hrafn Ingason.

