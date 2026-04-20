Patrick Muldoon er látinn

Bandaríski leikarinn og framleiðandinn Patrick Muldoon lést sviplega á sunnudaginn, 57 ára að aldri, eftir að hafa fengið hjartaáfall. Muldoon er þekktastur fyrir leik sinn í sápuóperunum Days of Our Lives og Melrose Place og költklassíkinni Starship Troopers.
Bransamiðillinn Deadline greindi frá andláti hans.
Muldoon fæddist í San Pedro í Kaliforníu 27. september 1968, lærði við USC í Los Angeles og spilaði þar fyrir ruðningslið skólans. Hann hóf leiklistarferil sinn í háskóla þegar hann lék í tveimur þáttum af grínseríunni Who’s the Boss? og skömmu eftir útskrift árið 1991 fékk hann hlutverk í gríðarvinsælu þáttunum Saved By the Bell og lék þar í þremur þáttum.
Stóra tækifærið kom þegar Muldoon var ráðinn til að leika Austin Reed í sápuóperunni Days of Our Lives þar sem hann var í 496 þáttum, fyrst frá 1992 til 1995 og svo frá 2011 til 2012. Þá lék hann illmennið Richard Hart í seríum þrjú til fimm af Melrose Place sem margir Íslendingar fylgdust með á Stöð 2 á tíunda áratugnum.
Muldoon lék einnig í fjölmörgum sjónvarpsmydum á tíunda áratugnum og upp úr aldamótum og þó nokkrum kvikmyndum, þar má nefna Starship Troopers (1997) eftir Paul Verhoeven. Síðasta kvikmyndin sem Muldoon lék í, glæpamyndin Dirty Hands, kemur út síðar á þessu ári.
Síðustu tíu ár vann Muldoon sem framleiðandi og yfirframleiðandi og kom að gerð mynda á borð við The Card Counter (2021), Marlowe (2022), Riff Raff (2024) og Kockroach, með Chris Hemsworth, Taron Egerton og Zazie Beetz, sem er enn í framleiðslu.
Muldoon var ætíð kallaður Bobo af vinum sínum og fjölskyldu en hann lætur eftir sig makann Miriam Rothbart, foreldrana Deönnu og Patrick eldri, systur og systrabörn.