Rúrik í næstvinsælustu Netflix mynd í heimi Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 7. apríl 2026 14:05 Rúrik Gíslason fer með stórt hlutverk í næstvinsælustu Netflix mynd í heimi um þessar mundir. Elísabet Blöndal „Ég fór út á golfvöll hér á Spáni í gær og þar var fólk að biðja um mynd með karlinum, það var helvíti gaman,“ segir Rúrik Gíslason fyrrverandi fótboltakappi og nú leikari í næstvinsælustu Netflix bíómynd í heimi um þessar mundir. Rúrik ræddi við Brennsluna um hlutverk sitt í þýsku Netflix myndinni Eat Pray Bark. „Sem betur fer er þýskan orðin fín hjá mér en auðvitað er aðeins öðruvísi að leika ekki á móðurmálinu. Það var smá kvíði sem fylgdi og þetta krafðist meiri heimavinnu en við elskum heimavinnu,“ segir Rúrik léttur í lund í spjalli við þá Egil Ploder og Rikka G en hann spilaði lengi með þýsku fótboltaliðunum FC Nürnberg og SV Sandhausen. View this post on Instagram A post shared by Rurik Gislason (@rurikgislason) Eftir að hann lagði fótboltaskóna á hilluna varð hann enn frægari í Þýskalandi, meðal annars fyrir þátttöku sína í raunveruleikaþáttunum Let’s Dance Germany. Alltaf hissa þegar fólk þekkir hann Kvikmyndin Eat Pray Bark segir frá fimm hundaeigendum sem fá aðstoð við hundauppeldið hjá sögulegum hundaþjálfara, sem Rúrik leikur, í fjöllunum í Tyrol en myndin hefur vakið athygli um allan heim. Hér má sjá stiklu úr kvikmyndinni: „Ég fór út á golfvöll hér á Spáni í gær og þar var fólk að biðja um mynd með karlinum, það var helvíti gaman,“ segir Rúrik og hlær. Hann bætir við að það sé alltaf skrýtið að venjast því að fólk þekki hann. Hingað til hafa einu skiptin þar sem ég er beðin um mynd á Spáni verið á argentínskum kaffihúsum. Við erum alltaf Íslendingar og þegar eitthvað svona gerist þá verðum við alltaf hissa. Ég get ekki ímyndað mér hvernig til dæmis Laufeyju Lín líður. Við erum lítil eyja og manni finnst enginn eitthvað frægur á Íslandi en svo ertu bara beðinn um mynd á Spáni og ég verð enn þá alltaf hissa.“ Keltneskur hundaguð Aðspurður hvort hann hafi eyðilagt steríótýpu fyrir hundaþjálfara með útliti sínu í þessu hlutverki svarar Rúrik hlæjandi: „Eigum við ekki bara að segja að þetta sé hvatning.“ Prufurnar fóru fram á þýsku og hélt Rúrik að hann myndi aldrei fá hlutverk sem væri á þýsku. Svo bara hringir leikstjórinn í mig og biður mig að vera Nodon, keltneski hundaguðinn, segir Rúrik kíminn. Tökur fóru fram síðsumars og haustið 2024 og er lýsir Rúrik myndinni sem fjölskyldugamanmynd með fallegum boðskap. „Fólk er greinilega í stuði fyrir jákvæðni í dag,“ segir Rúrik í tengslum við vinsældir myndarinnar. „Það er nóg af hinu neikvæða. Svo er mikið af fólki sem fílar hunda og þeir trekkja líka að.“ Hundarnir aðal stjörnurnar Þá hafi margt verið áhugavert og skemmtilegt við það að vinna með hundunum en það var svakalegt teymi í kringum ferfætlingana. „Það var alveg magnað ferli og þessir hundar eru sturlað vel þjálfaðir. Þetta eru svokallaðir movie dogs og það er sérstakt fyrirtæki sem heldur utan um þá. Það voru tveir hundar fyrir hvert hlutverk og tveir til þrír hundaþjálfarar á hvern hund. Það var líka magnað að sjá hvernig þessir hundar voru trítaðir. Ég var bara á hótelherbergi í tvo mánuði en hundarnir voru með einhverja risa villu. Þeir voru stjörnurnar á settinu.“ Með lista og aðstoðarmann Tökur fóru fram í austurrísku ölpunum og lýsir Rúrik umhverfinu sem algjörlega stórkostlegu. „Við vorum þarna í tvo mánuði og það er alveg galið fallegt þarna. Ég fékk að gera lista yfir það hvað ég þurfti á meðan ég var þarna og eitt á listanum var rafmagnsfjallahjól. Þegar ég átti frídag fór ég að hjóla í fjöllunum og það var sturlað dæmi.“ Hann játar að þetta hafi verið svolítið fyndin upplifun að vera leikari í svona stóru verkefni. „Allir leikarar voru með persónulegan aðstoðarmann. Um leið og leikstjóri kallar cut þá var aðstoðarmaðurinn mættur að spyrja hvað mig vantaði. Ég var alltaf að biðja um próteinsjeik eða kaffi bara til að biðja um eitthvað,“ segir Rúrik og hlær. Draumur að leika á ensku Rúrik fór eftirminnilega með hlutverk í þáttunum IceGuys og hefur komið víða við í skemmtanabransanum. Þetta er hans stærsta hlutverk til þessa og mun líklega opna ýmsar dyr. „Ég hef allavega gaman að því að leika en held það sé of snemmt að segja til um framhaldið. Vonandi fær maður fleiri tækifæri. Það væri draumur að leika á ensku en við sjáum til, þetta er ótrúlega óútreiknanlegur heimur. Það er jú samt eitthvað í bígerð núna.“ Hér má hlusta á viðtalið við Rúrik í Brennslunni í heild sinni: Rikka og Egil rak í rogastans þegar Rúrik sagðist ekki vera með umboðsmann. „Ég var með umboðsmenn en ég gaf þeim frí og er núna að standa í þessu sjálfur. En ég fíla það að taka emailin og símtölin og semja. 90 prósent af því sem umboðsmenn gera er að svara emailum sem ég get gert. Auðvitað er líka mjög mikið af góðum umboðsmönnum sem vinna vinnuna,“ segir Rúrik en bætir við að hann hafi gaman að því að stússast í þessu í bili. „Ég hringdi sjálfur í yfirmann hjá Netflix og var með verkefni sem ég var að kynna fyrir henni.“ Hún hafi tekið vel í það og segir Rúrik að verkefnið sé í þróun. „Þetta snýst mikið til um að setja inn vinnuna sjálfur og sækja þetta. Mér finnst þetta skemmtilegt ferli, að þurfa að taka nokkur símtöl þar sem þú ert svolítið harður og svo þegar það er búið þá eru allir vinir.“ Djúpraddaðar útgáfur á ólíkum tungumálum Eat, Pray, Bark er þýdd á 24 tungumál og sömuleiðis er hægt að finna texta á 38 tungumálum. Rúrik segir fyndið að hlusta á raddir annara leikara við sjálfan sig. „Ég er búin að horfa á hana á spænsku og ensku og það eru allir greinilega mikið djúpraddaðri en ég í þessum þýðingar-heimi. Svo er hún með íslenskum texta líka og ég fagna því, erum við ekki að reyna að vernda tungumálið og allt þetta,“ segir Rúrik léttur í lund. View this post on Instagram A post shared by Rurik Gislason (@rurikgislason) Hann giskar á að um 200 manns hafi komið að framleiðslunni og vinsældirnar hafa komið leikhópnum í opna skjöldu. „Ég var mjög ánægður að sjá að nýja Peaky Blinders myndin er einhverjum þremur eða fjórum sætum fyrir neðan okkur. Mér varð aðeins hugsað til Cillian Murphy, aðalleikara Peaky Blinders, þetta er leiðinlegt fyrir hann,“ segir Rúrik hlæjandi. 