Joy Harmon er látin Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. apríl 2026 10:18 Þó hún hafi kannski ekki búist við því á sínum tíma þá er stutt sena Joy Harmon í Cool Hand Luke það sem hennar verður ævinlega minnst fyrir. Getty Joy Harmon, sem verður eilíflega þekkt fyrir litla rullu sína í klassíkinni Cool Hand Luke með Paul Newman, er látin 87 ára að aldri. Harmon lék í tugum sjónvarpsþáttasería og þó nokkrum kvikmyndum á tæplega tuttugu ára leiklistarferli, starfaði svo hjá Disney Studios og rak bakarí. Harmon lést þriðjudaginn 14. apríl á heimili sínu samkvæmt tilkynningu frá fjölskyldu hennar. Bransamiðillinn Hollywood Reporter greinir frá andláti hennar. Joy Patricia Harmon fæddist í Flushing í New York þann 1. maí 1940 og byrjaði strax að sitja fyrir sem barn. Hún keppti í úrslitum fegurðarsamkeppninnar Ungfrú Connecticut, lék í gamanleikritinu Make a Million á Broadway frá 1958 til 1959 og keppti í síðustu þáttaröðinni af spurningaþættinum You Bet Your Life með Groucho Marx. Harmon lék í sjónvarpsþáttum poppsveitarinnar The Monkees. Það varð til þess að hún var ráðin sem aðstoðamaður Marx í skemmtiþættinum Tell it to Groucho árið 1961 á CBS og lék sama ár í glæpamyndinni Mad Dog Coll sem var hennar fyrsta almennilega hlutverk. Harmon var með einkennandi útlit, ljóshærð með grípandi blá augu og jafnan elgtönuð. Hún lék í fjölda sjónvarpsþáttasería, þó yfirleitt bara í einum til tveimur þáttum í hvert sinn, þar má nefna The Beverly Hillbillies (1963), My Three Sons (1964), Burke’s Law (1964-64), Gidget (1965), Batman (1966) Bewitched (1966) og The Monkees (1967). „Guð, þú ert með svo blá augu!“ Langþekktasta rulla Harmon var hins vegar í fangamyndinni Cool Hand Luke þar sem hún var þó ekki með neinar línur. Harmon leikur þar unga konu í fjólubláum kjól sem þrífur DeSoto með sápuvatni meðan sveittir fangarnir fylgjast með Harmon ræddi við rithöfundinn Tom Lisanti fyrir bók hans, Glamour Girls of Sixties Hollywood (2007), og sagði þar frá því hvernig hún fékk hlutverkið í myndinni. Umboðsmaður hennar hefði sagt henni að mæta í bikiníi í áheyrnarprufuna sem hún og gerði. „Ég man að Paul Newman sagði við mig: „Guð, þú ert með svo blá augu!“,“ sagði Harmon við Lisanti. „Þetta var lítið hlutverk með engum línum en ég vildi vinna með Newman svo þegar þeir buðu mér það sagði ég já.“ Harmon sagðist ekki hafa gert sér grein fyrir því á sínum tíma hvað senan væri kynferðislega hlaðin og merking hennar tvöföld. Hún hefði ekkert reynt að vera kynþokkafull heldur bara verið að þvo bíl. „Ég bjóst aldrei við því að þetta yrði eftirminnilegt hlutverk. Fyrir utan það að leika í mynd með Paul Newman, þá bjóst ég aldrei við því að þetta hlutverk yrði eftirtektarvert og fengi þessi viðbrögð. Eftir að ég sá hana á frumsýningunni skammaðist ég mín dálítið. Af öllu því sem ég gerði, þekkt fólk mig helst úr þessari mynd,“ sagði Harmon um hlutverkið. Harmon var hvað afkastamest á skjánum frá 1963 til 1966 en hætti að leika upp úr áttunda áratugnum. Hún vann eftir það hjá Disney Studios og rak síðan bakaríið Aunt Joy’s Cakes í Burbank frá 2003. Harmon lætur eftir sig þrjú börn, Jamie, Julie og Jason, og níu barnabörnum og fyrrverandi eiginmanninn Jeff Gourson en þau voru gift frá 1968 til 2001. Andlát Bandaríkin Bíó og sjónvarp Hollywood 