Leikarinn Michael Patrick látinn eftir baráttu við MND Magnús Jochum Pálsson skrifar 9. apríl 2026 10:39 Michael Patrick með guðson sinn Micháel fyrr á árinu. Norður-írski leikarinn og handritshöfundurinn Michael Patrick er látinn, 35 ára að aldri, eftir rúmlega tveggja ára baráttu við taugasjúkdóminn MND. Patrick skrifaði sjónvarpsþættina My Left Nut sem byggðu á hans eigin reynslu, lék á sviði og smáhlutverk í hinum ýmsu þáttum, þar á meðal í sjöttu seríu Krúnuleikanna. Patrick lést á líknardeild í fyrrinótt eftir tíu daga dvöl en eiginkona leikarans, Naomi Sheehan, tilkynnti andlát hans á Instagram í gær. „Í nótt lést Mick því miður á líknardeild Norður-Írlands. Hann greindist með hreyfitaugungahrörnun (e. Motor Neuron Disease) 1. febrúar 2023. Hann var lagður inn fyrir tíu dögum og hlúði ótrúlegt teymi að honum þar. Hann lést friðsamlega, umkringdur fjölskyldu og vinum,“ skrifaði Sheehan í færslunni. „Orð geta ekki útskýrt hversu niðurbrotinn við erum. Það hefur verið sagt oftar en einu sinni að Mick veitti öllum þeim, sem nutu þeirra forréttinda að hitta hann, innblástur, ekki bara á síðustu árum meðan hann var veikur heldur líka alla daga ævi hans," sagði jafnframt. Hann hefði lifað lífinu til fulls, uppfullur af gleði, andagift og smitandi hlátri, „risi í formi rauðhærðs manns" og þakkaði hún öllum þeim sem hefðu stutt þau í gegnum árin. Verðlaunaður fyrir að leika Ríkharð III Patrick fæddist í Belfast, lærði við Cambridge og kom þar fram með hinum fræga leikhóp Cambridge Footlights áður en breytti um stefnu í lífinu og lagði stund á leiklist við Mountview Academy of Theatre Arts í Lundúnum. Patrick skrifaði sjónvarpsþættina My Left Nut (2020) sem byggðu á samnefndu leikriti hans sem hann skrifaði út frá eigin reynslu. Hann lék sjálfur í þáttunum og fékk smáhlutverk í hinum ýmsu þáttum á tíu ára ferli, þar á meðal Blue Lights (2023), Soft Border Patrol (2018) Krypton (2019). Patrick má sjá hér hægra megin í forgrunni. Stærsta verkefni Patrick, allavega hvað fjölda áhorfenda varðar, var smáhlutverk í sjöttu seríu Krúnuleika þar sem hann leikur einn af vaktmönnum Næturvaktarinnar á veggnum. Patrick greindist með MND-taugasjúkdóminn í febrúar 2023 og þurfti eftir það að nota hjólastól. Þrátt fyrir sjúkdómsgreininguna hélt Patrick áfram að leika. Hvað er MND? „Motor Nourone Disease – í sumum löndum kallað ALS eða Amyotropic lateral scolerosis, einnig Lou Gehrig sjúkdómirinn – er banvænn sjúkdómur sem ágerist venjulega hratt og herjar á hreyfitaugar líkamans sem flytja boð til vöðvanna. Af honum leiðir máttleysi og lömun í handleggjum, fótleggjum, munni, hálsi o.s.fv. Að lokum er um algera lömun að ræða. Vitsmunalegur styrkur helst þó óskaddaður í flestum tilvikum. Líftími sjúklinga eftir að þeir fá sjúkdóminn er frá 2 – 5 ár en sumir lifa lengur," segir á vef MND-félagsins. Eitt síðasta hlutverk hans var sem Ríkharður III í samnefndum harmleik sem settur var upp í Lyric-leikhúsinu í Belfast í janúar 2025. Fyrir leik sinn hlaut Patrick dómnefndarverðlaun á Stage-verðlaunahátíðinni árið 2025. Síðasta færsla leikarans á samfélagsmiðlum birtist 6. febrúar og greindi hann þá frá því að læknar hefðu tjáð honum að hann ætti ár eftir ólifað. „Samt nóg eftir til að lifa fyrir og nóg planað," skrifaði hann í færslunni. 