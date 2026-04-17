Val Kilmer hefur verið endurlífgaður með hjálp gervigreindar fyrir kvikmyndina As Deep as the Grave. Kilmer réði sig í hlutverk prestsins Fintan í myndinni en gat ekki klárað verkið vegna veikinda og lést svo í apríl 2025 úr hálskrabbameini. Í samráði við dóttur leikarans og dánarbú hans notuðu framleiðendurnir gervigreind til að endurskapa hann.
Kvikmyndin As Deep as the Grave er ævisöguleg ævintýramynd um fyrsta kvenkyns fornleifafræðing Bandaríkjanna, Ann Axtell Morris, sem vann með Navajo-indjánum á þriðja áratug síðustu aldar að því að grafa upp fyrstu siðmenningu Norður-Ameríku, Anasazi-menninguna.
Leikstjóri myndarinnar er Coerte Voorhees og fara Abigail Lawrie, Tom Felton as Earl H. Morris og Abigail Breslin með aðalhlutverk í myndinni. Fyrsta stiklan fyrir myndina kom út í fyrradag og vakti strax töluverð viðbrögð, þá helst vegna þess að þar birtist tölvugerður og ungur Val Kilmer á skjánum.
Kilmer birtist reglulega í stiklunni í ýmsum formum, einu sinni sem eins konar draugur og annars staðar sem ungur maður.
„Óttastu ekki hina dauðu og óttastu ekki mig,“ segir persóna hans á einum tímapunkti við unga stúlku í stiklunni og horfir djúpt í augu hennar.
Leikstjórinn Coerte Voorhees, sem skrifar einnig handritið, og framleiðandinn John Voorhees, sem er bróðir Coertes, telja sig hafa fundið siðferðislega rétta leið til að nota tæknina umdeilda sökum þess að þeir hafi unnið myndina í samráði við fjölskyldu hans. Umfjöllunarefni myndarinnar hafi sömuleiðis höfðað sterklega til leikarans.
„Myndin var að miklu leyti sniðin að honum,“ sagði Voorhees við Variety í síðasta mánuði. Hún tengdist bæði tengslum Vals við frumbyggja Norður-Ameríku og ást hans á Suðvesturhluta Bandaríkjanna.
„Fjölskylda hans ítrekaði hve mikilvæg myndin væri og hvað Val langaði mikið að vera hluti af henni,“ sagði hann jafnframt en á ráðstefnunni CinemaCon sagði hann að persóna leikarans væri í rúmlega klukkutíma á skjánum í myndinni.
Gervigreind hefur verið mikið á milli tanna fólks síðustu mánuði, ekki síst í Hollywood, og óttast margir að hún verði notuð til að draga úr kostnaði stúdíóanna með því að fækka fagaðilum sem koma að gerð kvikmynda. Framleiðslan hafi fylgt reglum og viðmiðum stéttarfélagsins SAG og fjölskylda leikarans gefið myndefni af leikaranum til að skapa persónuna.
Mercedes Kilmer, dóttir leikarans, sagði í tilkynningu að faðir hennar hefði viljað vera hluti af As Deep as the Grave.
„Hann horfði alltaf á nýja tækni með jákvæðni sem tæki til að auka möguleika sagnamennsku. Þetta hugarfar er það sem við erum öll að heiðra með þessari mynd sem hann var mikilvægur hluti af,“ sagði hún í tilkynningunni.
Viðbrögð fólks við stiklunni hafa skiljanlega verið misjöfn og telja margir að með þessu sé verið að setja ískyggilegt fordæmi í bransanum.
Bandaríski leikarinn Val Kilmer, ein skærasta stjarna níunda og tíunda áratugar Hollywod, er látinn, 65 ára að aldri. Hann lést úr lungnabólgu eftir áralanga baráttu við krabbamein í hálsi.