Tæplega helmingur tilnefndra leikara til Eddunnar erlendur Magnús Jochum Pálsson skrifar 10. apríl 2026 14:09 Kvikmyndarnir Ástin sem eftir og Eldarnir og sjónvarpsseríurnar Felix & Klara og King and Conqueror hlutu flestar tilnefningar. Tilnefningar til Eddunnar í ár hafa verið tilkynntar en kvikmyndin Ástin sem eftir er hlaut flestar tilnefningar eða þrettán talsins. Hamfaramyndin Eldarnir hlaut tólf tilnefningar og sjónvarpsþáttaseríurnar Felix & Klara og King and Conqueror fengu ellefu tilnefningar hvor. Athygli vekur hve margir erlendir leikarar eru tilnefndir, eða tíu af 23 sem eru tilnefndir. Tilnefningarnar voru tilkynntar á samfélagsmiðlum Eddunnar, íslensku kvikmynda- og sjónvarpsverðlaunanna, fyrr í dag. Verðlaunin hafa verið veitt árlega af Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunni (ÍKSA) frá árinu 1999. Á Eddunni í ár, sem fara fram í lok maí, verða veitt 35 verðlaun til kvikmynda- og sjónvarpsverka sem frumsýnd voru á tímabilinu 1. janúar til 31. desember 2025. Auk almennu flokkanna verða heiðursverðlaun ÍKSA veitt, ásamt því að uppgötvun ársins hlýtur viðurkenningu. Uppgötvun ársins er veitt einstaklingi sem hefur ekki hlotið tilnefningu áður í viðkomandi flokki en vakið sérstaka athygli fyrir framúrskarandi framlag á árinu. Tilnefningar til Edduverðlauna eru kosnar af hópi valnefnda skipuðum fagaðilum í greininni og verðlaunahafar eru svo kosnir af öllum meðlimum ÍKSA. Nýverið fjölgaði akademían fagdeildum sínum og opnaði fyrir inngöngu fleira fagfólks sem vinnur að störfum tengdum kvikmynda- og sjónvarpsgerð. Alls bárust 51 verk og 256 innsendingar til fagverðlauna, en í ár var einnig bætt við fimmtán nýjum flokkum fyrir leikið sjónvarpsefni. Sendar voru inn þrettán heimildamyndir, sjö heimildastuttmyndir, ellefu stuttmyndir, sex kvikmyndir í fullri lengd, tíu leiknar sjónvarpsþáttaseríur, og sjö erlendar kvikmyndir. Níu valnefndir, skipaðar 44 einstaklingum, sáu um að skipa verðlaunaflokkana 35. Síðan verður kosið um tilnefningarnar og verður Edduvarpið opið meðlimum ÍKSA frá 14. apríl til 12. maí en kosningin sjálf stendur yfir frá 1. til 12. maí. KPMG hefur yfirumsjón með kosningu og talningu atkvæða. Eftirtalin verk hlutu flestar tilnefningar: Ástin sem eftir er með 13 tilnefningar, Eldarnir, með 12 tilnefningar, Felix & Klara með 11 tilnefningar, King and Conqueror með 11 tilnefningar, Vigdís með 9 tilnefningar og The Damned með 8 tilnefningar. Fjöldi erlendra leikara og fagaðila er tilnefndur fyrir Tilnefningar má sjá í heild sinni hér að neðan: Barna- og unglingaefni árins Merki, framleiðandi NRDR Tólf, framleiðendur Dýnamík Stúdíó / Guðjón Ragnarsson Vonardagur, framleiðendur EinmittEinmitt / Listaháskóli Íslands / Signý Rós Erlend kvikmynd ársins Heldin (Late shift), Sena It Was Just An Accident, Bíó Paradís One Battle After Another, Sambíóin Sentimental Value, Sena The Secret Agent, Bíó Paradís Heimildarmynd ársins Jörðin undir fótum okkar, framleiðendur Akkeri Films / Hanna Björk Valsdóttir Paradís Amatörsins, framleiðendur Stefnuljós / Tinna Ottesen Strengur, framleiðendur Sagafilm / Gaukur Úlfarsson / Ragnar Agnarsson Heimildarstuttmynd ársins Musteri minninga, framleiðendur Sensor / Kári Úlfsson / Erlendur Sveinsson Ósigraður, framleiðandi Jóna Gréta Hilmarsdóttir Póstkort, framleiðendur Silfurskjár / Heather Millard / Freyja Kristinsdóttir Kvikmynd ársins Ástin sem eftir er, framleiðendur Still Vivid / Anton Máni Svansson / Katrin Pors Eldarnir, framleiðendur Netop Films / Grímar Jónsson The Damned, framleiðendur Join Motion Pictures / Emilie Jouffroy / Kamilla Kristiane Hodøl / Guðmundur Arnar Guðmundsson Stuttmynd árins Merki, framleiðandi NRDR Tólf, framleiðendur Dýnamík Stúdíó / Guðjón Ragnarsson Vonardagur, framleiðendur EinmittEinmitt / Listaháskóli Íslands / Signý Rós Leikið sjónvarpsefni ársins Felix & Klara, framleiðendur Mystery Ísland / Davíð Óskar Ólafsson King and Conqueror, framleiðendur Rvk Studios / Rabbit Track Pictures / The Development Partnership / Shepherd Content Vigdís, framleiðendur Vesturport / Rakel Garðarsdóttir / Ágústa M. Ólafsdóttir / Ásta S. Einarsdóttir Brellur ársins fyrir kvikmynd Peter Hjorth, Anders Nyman og Haukur Karlsson fyrir Ástina sem eftir er Szymon Kania fyrir Eldana Búningar ársins fyrir kvikmynd Helen Beaumont fyrir The Damned Margrét Einarsdóttir fyrir Eldana Rebekka Jónsdóttir fyrir Fjallið Gervi ársins fyrir kvikmynd Ásta Hafþórsdóttir og Sophie King fyrir The Damned Guðbjörg Huldís Kristinsdóttir fyrir Hemmet Ísak Freyr Helgason fyrir Fjallið Handrit ársins fyrir kvikmynd Hlynur Pálmason fyrir Ástina sem eftir er Jamie Hannigan fyrir The Damned Ugla Hauksdóttir og Marcus Englmair fyrir Eldana Hljóð ársins fyrir kvikmynd Björn Viktorsson fyrir Jörðina undir fótum okkar Gunnar Árnason fyrir Fjallið Michał Fojcik fyrir Eldana Klipping fyrir kvikmynd Daníel Bjarnason fyrir Voru allir hér? Laugar í 100 ár Julius Krebs Damsbo fyrir Ástina sem eftir er Kristján Loðmfjörð fyrir Eldana Kvikmyndataka ársins fyrir kvikmynd Eli Arenson fyrir The Damned Hlynur Pálmason fyrir Ástina sem eftir er Ollie Downey fyrir Eldana Leikari ársins í aðalhlutverki í kvikmynd Björn Hlynur Haraldsson fyrir Fjallið Joe Cole fyrir The Damned Sverrir Guðnason fyrir Ástina sem eftir er Leikari ársins í aukahlutverki í kvikmynd Anders Mossling fyrir Ástina sem eftir er Ingvar E. Sigurðsson fyrir Ástina sem eftir er Jóhann G. Jóhannsson fyrir Eldana Leikkona ársins í aðalhlutverki í kvikmynd Odessa Young fyrir The Damned Saga Garðarsdóttir fyrir Ástina sem eftir er Vigdís Hrefna Pálsdóttir fyrir Eldana Leikkona ársins í aukahlutverki í kvikmynd Ída Mekkín Hlynsdóttir fyrir Ástina sem eftir er María Heba Þorkelsdóttir fyrir Eldana Leikmynd ársins í kvikmynd Frosti Friðriksson fyrir The Damned Heimir Sverrisson fyrir Eldana Frosti Friðriksson fyrir Ástina sem eftir er Leikstjóri ársins fyrir kvikmynd Hlynur Pálmason fyrir Ástina sem eftir er Yrsa Roca Fannberg fyrir Jörðina undir fótum okkar Þórður Pálsson fyrir The Damned Tónlist ársins í kvikmynd Harry Hunt fyrir Ástina sem eftir er Helgi Svavar Helgason fyrir Fjallið Herdís Stefánsdóttir fyrir Eldana Leikari ársins í aðalhlutverki í sjónvarpi James Norton fyrir King and Conqueror Jón Gnarr fyrir Felix & Klöru Nikolaj Coster-Waldau fyrir King and Conqueror Leikari ársins í aukahlutverki í sjónvarpi Eddie Marsan fyrir King and Conqueror Ivo Canelas fyrir Heimaey Steinþór Hróar Steinþórsson fyrir Brján Leikkona ársins í aðalhlutverki í sjónvarpi Catarina Rebelo fyrir Heimaey Elín Hall fyrir Vigdísi Emily Beecham fyrir King and Conqueror Leikkona ársins í aukahlutverki í sjónvarpi Anna Svava Knútsdóttir fyrir Heimaey Juliet Stevenson fyrir King and Conqueror Lára Jóhanna Jónsdóttir fyrir Reykjavík Fusion Brellur ársins í sjónvarpi Haukur Karlsson fyrir Reykjavík Fusion Pétur Karlsson fyrir Felix & Klöru Búningar ársins í sjónvarpi Helga I. Stefánsdóttir fyrir Vigdísi Helga Rós V. Hannam fyrir Felix & Klöru Margrét Einarsdóttir fyrir King and Conqueror Gervi ársins í sjónvarpi Ásta Hafþórsdóttir, Thomas Foldberg og Kristín Júlla Kristjánsdóttir fyrir Felix & Klöru Josephine Hoy fyrir Vigdísi Ásta Hafþórsdóttir fyrir King and Conqueror Handrit ársins í sjónvarpi Ágústa M Ólafsdóttir og Björg Magnúsdóttir fyrir Vigdísi Ragnar Bragason og Jón Gnarr fyrir Felix & Klöru Óttar Martin Norðfjörð, Snorri Þórisson og Björg Magnúsdóttir fyrir Reykjavík 112 Hljóð ársins í sjónvarpi Björn Viktorsson fyrir Felix & Klöru Gunnar Árnason fyrir Vigdísi Kjartan Kjartansson og Huldar Freyr Arnarson fyrir King and Conqueror Klipping ársins í sjónvarpi Logi Ingimarsson og Gunnar B Guðbjörnsson fyrir Reykjavík 112 Úlfur Teitur Traustason fyrir Reykjavík Fusion Valdís Óskarsdóttir fyrir Felix & Klöru Kvikmyndataka ársins í sjónvarpi Bergsteinn Björgúlfsson fyrir King and Conqueror Eli Arenson fyrir Vigdísi Óttar Guðnason fyrir Reykjavík Fusion Leikmynd ársins í sjónvarpi Guðni Rúnar Gunnarsson fyrir Reykjavík Fusion Heimir Sverrisson fyrir Vigdísi Hulda Helgadóttir fyrir Felix & Klöru Leikstjóri ársins í sjónvarpi Baltasar Kormákur, Balint Szentgyorgyi, Nikolaj Coster-Waldau og Erik Leijonborg fyrir King and Conqueror Ragnar Bragason fyrir Felix & Klöru Tinna Hrafnsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson fyrir Vigdísi Tónlist ársins í sjónvarpi Eðvarð Egilsson fyrir Reykjavík 112 Mugison fyrir Felix & Klöru Veigar Margeirsson fyrir Reykjavík Fusion Teboð með Ryan Gosling og helstu skvísunum í Smárabíói Rapparar slíðruðu sverðin á galaforsýningu Stikla úr Jóhönnu af Örk Gagnrýndi Tarantino fyrir n-orðið og fékk gusuna yfir sig Bruce Campbell með ólæknandi krabbamein Fyrirsætan og Dallas-leikkonan Annabel Schofield látin Sverja af sér samsæriskenningar um klónaðan Carrey Tækifærin þurrkuðust upp eftir stuðning við Palestínu Sjá meira