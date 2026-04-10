Bíó og sjónvarp

Tæp­lega helmingur til­nefndra leikara til Eddunnar er­lendur

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Kvikmyndarnir Ástin sem eftir og Eldarnir og sjónvarpsseríurnar Felix & Klara og King and Conqueror hlutu flestar tilnefningar.
Kvikmyndarnir Ástin sem eftir og Eldarnir og sjónvarpsseríurnar Felix & Klara og King and Conqueror hlutu flestar tilnefningar.

Tilnefningar til Eddunnar í ár hafa verið tilkynntar en kvikmyndin Ástin sem eftir er hlaut flestar tilnefningar eða þrettán talsins. Hamfaramyndin Eldarnir hlaut tólf tilnefningar og sjónvarpsþáttaseríurnar Felix & Klara og King and Conqueror fengu ellefu tilnefningar hvor. Athygli vekur hve margir erlendir leikarar eru tilnefndir, eða tíu af 23 sem eru tilnefndir.

Tilnefningarnar voru tilkynntar á samfélagsmiðlum Eddunnar, íslensku kvikmynda- og sjónvarpsverðlaunanna, fyrr í dag.

Verðlaunin hafa verið veitt árlega af Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsakademíunni (ÍKSA) frá árinu 1999. Á Eddunni í ár, sem fara fram í lok maí, verða veitt 35 verðlaun til kvikmynda- og sjónvarpsverka sem frumsýnd voru á tímabilinu 1. janúar til 31. desember 2025.

Auk almennu flokkanna verða heiðursverðlaun ÍKSA veitt, ásamt því að uppgötvun ársins hlýtur viðurkenningu. Uppgötvun ársins er veitt einstaklingi sem hefur ekki hlotið tilnefningu áður í viðkomandi flokki en vakið sérstaka athygli fyrir framúrskarandi framlag á árinu.

Tilnefningar til Edduverðlauna eru kosnar af hópi valnefnda skipuðum fagaðilum í greininni og verðlaunahafar eru svo kosnir af öllum meðlimum ÍKSA. Nýverið fjölgaði akademían fagdeildum sínum og opnaði fyrir inngöngu fleira fagfólks sem vinnur að störfum tengdum kvikmynda- og sjónvarpsgerð.

Alls bárust 51 verk og 256 innsendingar til fagverðlauna, en í ár var einnig bætt við fimmtán nýjum flokkum fyrir leikið sjónvarpsefni. Sendar voru inn þrettán heimildamyndir, sjö heimildastuttmyndir, ellefu stuttmyndir, sex kvikmyndir í fullri lengd, tíu leiknar sjónvarpsþáttaseríur, og sjö erlendar kvikmyndir.

Níu valnefndir, skipaðar 44 einstaklingum, sáu um að skipa verðlaunaflokkana 35. Síðan verður kosið um tilnefningarnar og verður Edduvarpið opið meðlimum ÍKSA frá 14. apríl til 12. maí en kosningin sjálf stendur yfir frá 1. til 12. maí. KPMG hefur yfirumsjón með kosningu og talningu atkvæða.

Eftirtalin verk hlutu flestar tilnefningar: Ástin sem eftir er með 13 tilnefningar, Eldarnir, með 12 tilnefningar, Felix & Klara með 11 tilnefningar, King and Conqueror með 11 tilnefningar, Vigdís með 9 tilnefningar og The Damned með 8 tilnefningar.

Fjöldi erlendra leikara og fagaðila er tilnefndur fyrir 

Tilnefningar má sjá í heild sinni hér að neðan:

Barna- og unglingaefni árins

  • Merki, framleiðandi NRDR
  • Tólf, framleiðendur Dýnamík Stúdíó / Guðjón Ragnarsson
  • Vonardagur, framleiðendur EinmittEinmitt / Listaháskóli Íslands / Signý Rós

Erlend kvikmynd ársins

  • Heldin (Late shift), Sena
  • It Was Just An Accident, Bíó Paradís
  • One Battle After Another, Sambíóin
  • Sentimental Value, Sena
  • The Secret Agent, Bíó Paradís

Heimildarmynd ársins

  • Jörðin undir fótum okkar, framleiðendur Akkeri Films / Hanna Björk Valsdóttir
  • Paradís Amatörsins, framleiðendur Stefnuljós / Tinna Ottesen
  • Strengur, framleiðendur Sagafilm / Gaukur Úlfarsson / Ragnar Agnarsson

Heimildarstuttmynd ársins

  • Musteri minninga, framleiðendur Sensor / Kári Úlfsson / Erlendur Sveinsson
  • Ósigraður, framleiðandi Jóna Gréta Hilmarsdóttir
  • Póstkort, framleiðendur Silfurskjár / Heather Millard / Freyja Kristinsdóttir

Kvikmynd ársins

  • Ástin sem eftir er, framleiðendur Still Vivid / Anton Máni Svansson / Katrin Pors
  • Eldarnir, framleiðendur Netop Films / Grímar Jónsson
  • The Damned, framleiðendur Join Motion Pictures / Emilie Jouffroy / Kamilla Kristiane Hodøl / Guðmundur Arnar Guðmundsson

Stuttmynd árins

  • Merki, framleiðandi NRDR
  • Tólf, framleiðendur Dýnamík Stúdíó / Guðjón Ragnarsson
  • Vonardagur, framleiðendur EinmittEinmitt / Listaháskóli Íslands / Signý Rós

Leikið sjónvarpsefni ársins

  • Felix & Klara, framleiðendur Mystery Ísland / Davíð Óskar Ólafsson
  • King and Conqueror, framleiðendur Rvk Studios / Rabbit Track Pictures / The Development Partnership / Shepherd Content
  • Vigdís, framleiðendur Vesturport / Rakel Garðarsdóttir / Ágústa M. Ólafsdóttir / Ásta S. Einarsdóttir

Brellur ársins fyrir kvikmynd

  • Peter Hjorth, Anders Nyman og Haukur Karlsson fyrir Ástina sem eftir er
  • Szymon Kania fyrir Eldana

Búningar ársins fyrir kvikmynd

  • Helen Beaumont fyrir The Damned
  • Margrét Einarsdóttir fyrir Eldana
  • Rebekka Jónsdóttir fyrir Fjallið

Gervi ársins fyrir kvikmynd

  • Ásta Hafþórsdóttir og Sophie King fyrir The Damned
  • Guðbjörg Huldís Kristinsdóttir fyrir Hemmet
  • Ísak Freyr Helgason fyrir Fjallið

Handrit ársins fyrir kvikmynd

  • Hlynur Pálmason fyrir Ástina sem eftir er
  • Jamie Hannigan fyrir The Damned
  • Ugla Hauksdóttir og Marcus Englmair fyrir Eldana

Hljóð ársins fyrir kvikmynd

  • Björn Viktorsson fyrir Jörðina undir fótum okkar
  • Gunnar Árnason fyrir Fjallið
  • Michał Fojcik fyrir Eldana

Klipping fyrir kvikmynd

  • Daníel Bjarnason fyrir Voru allir hér? Laugar í 100 ár
  • Julius Krebs Damsbo fyrir Ástina sem eftir er
  • Kristján Loðmfjörð fyrir Eldana

Kvikmyndataka ársins fyrir kvikmynd

  • Eli Arenson fyrir The Damned
  • Hlynur Pálmason fyrir Ástina sem eftir er
  • Ollie Downey fyrir Eldana

Leikari ársins í aðalhlutverki í kvikmynd

  • Björn Hlynur Haraldsson fyrir Fjallið
  • Joe Cole fyrir The Damned
  • Sverrir Guðnason fyrir Ástina sem eftir er

Leikari ársins í aukahlutverki í kvikmynd

  • Anders Mossling fyrir Ástina sem eftir er
  • Ingvar E. Sigurðsson fyrir Ástina sem eftir er
  • Jóhann G. Jóhannsson fyrir Eldana

Leikkona ársins í aðalhlutverki í kvikmynd

  • Odessa Young fyrir The Damned
  • Saga Garðarsdóttir fyrir Ástina sem eftir er
  • Vigdís Hrefna Pálsdóttir fyrir Eldana

Leikkona ársins í aukahlutverki í kvikmynd

  • Ída Mekkín Hlynsdóttir fyrir Ástina sem eftir er
  • María Heba Þorkelsdóttir fyrir Eldana

Leikmynd ársins í kvikmynd

  • Frosti Friðriksson fyrir The Damned
  • Heimir Sverrisson fyrir Eldana
  • Frosti Friðriksson fyrir Ástina sem eftir er

Leikstjóri ársins fyrir kvikmynd

  • Hlynur Pálmason fyrir Ástina sem eftir er
  • Yrsa Roca Fannberg fyrir Jörðina undir fótum okkar
  • Þórður Pálsson fyrir The Damned

Tónlist ársins í kvikmynd

  • Harry Hunt fyrir Ástina sem eftir er
  • Helgi Svavar Helgason fyrir Fjallið
  • Herdís Stefánsdóttir fyrir Eldana

Leikari ársins í aðalhlutverki í sjónvarpi

  • James Norton fyrir King and Conqueror
  • Jón Gnarr fyrir Felix & Klöru
  • Nikolaj Coster-Waldau fyrir King and Conqueror

Leikari ársins í aukahlutverki í sjónvarpi

  • Eddie Marsan fyrir King and Conqueror
  • Ivo Canelas fyrir Heimaey
  • Steinþór Hróar Steinþórsson fyrir Brján

Leikkona ársins í aðalhlutverki í sjónvarpi

  • Catarina Rebelo fyrir Heimaey
  • Elín Hall fyrir Vigdísi
  • Emily Beecham fyrir King and Conqueror

Leikkona ársins í aukahlutverki í sjónvarpi

  • Anna Svava Knútsdóttir fyrir Heimaey
  • Juliet Stevenson fyrir King and Conqueror
  • Lára Jóhanna Jónsdóttir fyrir Reykjavík Fusion

Brellur ársins í sjónvarpi

  • Haukur Karlsson fyrir Reykjavík Fusion
  • Pétur Karlsson fyrir Felix & Klöru

Búningar ársins í sjónvarpi

  • Helga I. Stefánsdóttir fyrir Vigdísi
  • Helga Rós V. Hannam fyrir Felix & Klöru
  • Margrét Einarsdóttir fyrir King and Conqueror

Gervi ársins í sjónvarpi

  • Ásta Hafþórsdóttir, Thomas Foldberg og Kristín Júlla Kristjánsdóttir fyrir Felix & Klöru
  • Josephine Hoy fyrir Vigdísi
  • Ásta Hafþórsdóttir fyrir King and Conqueror

Handrit ársins í sjónvarpi

  • Ágústa M Ólafsdóttir og Björg Magnúsdóttir fyrir Vigdísi
  • Ragnar Bragason og Jón Gnarr fyrir Felix & Klöru
  • Óttar Martin Norðfjörð, Snorri Þórisson og Björg Magnúsdóttir fyrir Reykjavík 112

Hljóð ársins í sjónvarpi

  • Björn Viktorsson fyrir Felix & Klöru
  • Gunnar Árnason fyrir Vigdísi
  • Kjartan Kjartansson og Huldar Freyr Arnarson fyrir King and Conqueror

Klipping ársins í sjónvarpi

  • Logi Ingimarsson og Gunnar B Guðbjörnsson fyrir Reykjavík 112
  • Úlfur Teitur Traustason fyrir Reykjavík Fusion
  • Valdís Óskarsdóttir fyrir Felix & Klöru

Kvikmyndataka ársins í sjónvarpi

  • Bergsteinn Björgúlfsson fyrir King and Conqueror
  • Eli Arenson fyrir Vigdísi
  • Óttar Guðnason fyrir Reykjavík Fusion

Leikmynd ársins í sjónvarpi

  • Guðni Rúnar Gunnarsson fyrir Reykjavík Fusion
  • Heimir Sverrisson fyrir Vigdísi
  • Hulda Helgadóttir fyrir Felix & Klöru

Leikstjóri ársins í sjónvarpi

  • Baltasar Kormákur, Balint Szentgyorgyi, Nikolaj Coster-Waldau og Erik Leijonborg fyrir King and Conqueror
  • Ragnar Bragason fyrir Felix & Klöru
  • Tinna Hrafnsdóttir og Björn Hlynur Haraldsson fyrir Vigdísi

Tónlist ársins í sjónvarpi

  • Eðvarð Egilsson fyrir Reykjavík 112
  • Mugison fyrir Felix & Klöru
  • Veigar Margeirsson fyrir Reykjavík Fusion
Bíó og sjónvarp Kvikmyndagerð á Íslandi Edduverðlaunin


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.