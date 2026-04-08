Bíó og sjónvarp

Ó­létt af fyrsta barni ári eftir and­lát fyrr­verandi

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Aubrey Plaza og Christopher Abbott hafa tvisvar unnið saman og hafa greinilega fellt hugi saman því þau eiga nú von á barni.
Aubrey Plaza og Christopher Abbott hafa tvisvar unnið saman og hafa greinilega fellt hugi saman því þau eiga nú von á barni. Getty

Leikkonan Aubrey Plaza á von á sínu fyrsta barni með kærasta sínum, leikaranum Chris Abbott, í haust. Fyrir rúmu ári síðan lést leikstjórinn Jeff Baena, fyrrverandi eiginmaður Plaza, en þau höfðu skilið nokkrum mánuðum fyrr eftir rúmlega fjórtán ára samband. 

Bandaríski dægurmálamiðillinn People greinir frá barneignatíðindunum og hefur fréttirnar eftir heimildarmönnum sínum. Plaza hefur síðan staðfest fregnirnar.

Hin 41 árs Plaza og hinn fertugi Abbott kynntust fyrst þegar þau unnu saman að kvikmyndinni Black Bear (2020) og síðan leikritinu Danny and the Deep Blue Sea sem var frumsýnt á Manhattan árið 2024. Ekki liggur fyrir hvað parið hefur verið lengi saman.

Aubrey Plaza er þekktust fyrir leik sinn í þáttunum Parks and Recreation (2009-15) en hefur einnig leikið í Scott Pilgrim vs. the World (2010), annarri seríu af The White Lotus (2022) og fjölmörgu öðru.

Christopher Abbott er ekki eins þekktur og Plaza en hefur leikið í myndum á borð við First Man (2018), Poor Things (2023) og Wolf Man (2025). Um þessar mundir leikur hann á Broadway í nýrri uppsetningu af Sölumaður deyr.

Gengið í gegnum margt

Síðasta eina og hálfa árið hefur verið rússíbanareið hjá Plaza. Haustið 2024 þá skildi hún við Jeff Baena eftir fjögurra ára hjónaband og rúmlega fjórtán ára samband. Nokkrum mánuðum síðar, í janúar 2025, stytti hann sér aldur.

Aubrey Plaza tjáði sig í fyrsta skiptið um skyndilegt Baena í hlaðvarpinu Good Hang With Amy Poehler í ágúst síðastliðnum.

„Þú hefur átt þetta hræðilega, hræðilega, tragíska ár. Þú misstir eiginmanninn þinn, þú hefur verið að glíma við það og leitað leiða við að finna fyrir stuðningi. Fyrir hönd allra sem líður eins og þeir þekki þig, og fólksins sem þekkir þig, hvernig líður þér í dag?“ spurði Poehler hana í hlaðvarpinu.

„Akkúrat á þessari stundu er ég glöð að vera hérna með þér,“ svaraði Plaza. „Heilt yfir er ég hér, ég er fúnkerandi og mjög þakklát að fá að upplifa heiminn. Það er í lagi með mig en, þú veist, þetta er dagleg barátta, augljóslega, sagði hún jafnframt.

Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólk með sjálfsvígshugsanir getur hringt í Pieta-samtökin. Píeta síminn er opinn allan sólarhringinn og er 552-2218 og vefsíðan pieta.is.

Tengdar fréttir



