Dóra Jóhannsdóttir hefur náð samkomulagi við framleiðslufyrirtækið Glassriver vegna sjónvarpsseríunnar Húsó, sem var skrifuð af henni og byggði á hennar eigin reynslu. Dóra hefur barist fyrir því síðustu þrjú ár að höfundaréttur hennar og réttur til nafngreiningar í þáttunum yrði virtur. Greiðsla hafi farið fram en lítið standi eftir sökum lögfræðikostnaðar.
Dóra, sem starfar sem improv-fyrirlesari, leikkona, leikstjóri og handritshöfundur, greindi frá því í Facebook-færslu skömmu fyrir hádegi í dag að hún hefði loksins náð samkomulagi við Glassriver vegna Húsó þann 17. apríl síðastliðinn.
„Greiðsla hefur farið fram, en eftir að lögfræðikostnaður síðustu þriggja ára vegna málsins hefur verið gerður upp stendur nánast ekkert eftir,“ segir hún í færslunni.
Hún segir að það hafi svo ekki verið fyrr en í gær að hún fékk loksins staðfestingu á því að fjögur „kredit“ hafi verið setti í leiðréttingarferli á þeim stöðum þar sem það skipti hana máli: „creator“ á alla þætti, „story by“ á alla þætti, „written by“ á fyrsta þáttinn undir dulnefninu Hekla Hólm og „executive producer“.
Þetta væru sömu „kredit“ og hún hefði beðið um áður en þættirnir voru frumsýndir þann 1. janúar 2024, en fékk ekki.
„Samkomulagið jafngildir ekki sátt, en það setur mikilvægan lokapunkt eftir langan og erfiðan kafla. Það sem skiptir mig mestu máli er að ég get loks sett þetta mál að baki og þarf ekki að fara í langt og íþyngjandi dómsmál. Þá skrifaði ég ekki undir trúnaðarákvæði sem hamlar tjáningarfrelsi mínu umfram það sem eðlilegt getur talist,“ skrifar hún í færslunni.
„Ég hef lært mikið af þessari reynslu, en það er skýrt fyrir mér að ég hefði ekki getað gert neitt til að koma í veg fyrir það sem gerðist. Ég var í sjúkraleyfi þegar tökum var flýtt án minnar vitundar. Fram að því hafði enginn ágreiningur komið upp, en samt var lokað á aðkomu mína að seríunni sem höfundar og leikstjóra án samtals,“ skrifar hún.
Málið hafi valdið henni gífurlegu álagi síðustu árin og það sé ekki sjálfsagt að hún hafi komist heil í gegnum það.
„Til að reyna að fá réttindi mín viðurkennd skrifaði ég mörg hundruð tölvupósta, sem fæstum var svarað, auk ritgerða, greina og meira að segja heila bók. Það ætti enginn að þurfa að eyða árum, heilsu, fjármunum og ómældri orku í að fá grundvallarréttindi sín virt,“ skrifar hún.
„Ég er stolt af því að hafa staðið með mér alla leið. Vonandi getur þessi reynsla, sem ég óska engum að upplifa, einhvern tímann orðið til góðs. Ef kvikmyndabransinn á að verða heilbrigður og öruggur vinnustaður þarf mikið að breytast,“ skrifar Dóra.
„Frá því að samkomulag náðist hef ég upplifað gífurlega þreytu, enda löng barátta að baki. Ég hlakka til að takast á við uppbyggilegri og skemmtilegri verkefni þegar ég hef safnað orku.“
Hún segist munu vera ævinlega þakklát þeim sem voru til staðar og sýndu henni stuðning og það sé ólýsanlegur léttir að málinu sé loksins lokið.
„Húsó varð þannig á vissan hátt sú batasaga sem ég lagði upp með að segja,“ skrifar hún að lokum. Með færslunni birtir hún mynd af útskrift sinni úr Hússtjórnaskólanum árið 2020 og aðra frá því þegar samkomulagið vegna Húsó náðist loksins í síðasta mánuði. Færslu Dóru má lesa í heild sinni hér að neðan:
