Innlent

Loka­tölur í Mýr­dals­hreppi: Nýr listi með flest at­kvæði

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Vík í Mýrdal.
Vík í Mýrdal. Vísir/Vilhelm

Listi Samfélagsins, Z-listinn fékk flest atkvæði í Mýrdalshreppi. Listinn fékk 58,1 prósent atkvæða og þrjá sveitarstjórnarfulltrúa af fimm.

A-listi, A- fyrir alla fékk 41,9 prósent atkvæða. Listinn fær því tvo sveitarstjórnarfulltrúa. Það er sami fjöldi og í kosningum 2022 en þá fékk A-listinn tvo menn kjörna en B-listi Framsóknar og óháðra fékk þá þrjá menn kjörna.

Alls greiddu 417 atkvæði af 666 kjósendum á kjörskrá. Gildir atkvæðaseðlar voru 406 en auðir og ógildir voru ellefu talsins. Björn Þór Ólafsson, Þórey Richardt Úlfarsdóttir og Daníel Óliver Sveinsson náðu kjöri fyrir Z-lista. Anna Huld Óskarsdóttir og Salóme Svandís Þórhildardóttir náðu kjöri fyrir A-lista.

Mýrdalshreppur Sveitarstjórnarkosningar 2026

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið