Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn í Reykjanesbæ hafa náð samkomulagi um nýjan meirihluta. Samkomulagið verður undirritað á morgun.
Víkurfréttir greina frá. Þar segir að samkomulagið verði undirritað í Vatnsnesi síðdegis á morgun. Á sama tíma verður greint frá því hverjir muni gegna stærstu embættum innan stjórnkerfis sveitarfélagsins, svo sem bæjarstjóri.
Fyrr í dag sagði Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, að það væri skýr krafa frá samfélaginu um að málefni hælisleitenda yrðu tekin föstum höndum. Bæði Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn væru með slíkar hugmyndir á stefnuskrá sinni.
Fyrir kosningar kynnti Sjálfstæðisflokkurinn Vilhjálm sem bæjarstjóraefni sitt. Þá sagði hann fyrir kosningar að hann myndi einungis segja af sér sem þingmaður ef hann yrði pólitískt kjörinn bæjarstjóri.