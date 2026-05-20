Meirihlutasamstarf í höfn í Reykja­nes­bæ

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Gunnlaugur Kárason, oddviti Miðflokksins, og Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins. Vísir/Vilhelm

Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn í Reykjanesbæ hafa náð samkomulagi um nýjan meirihluta. Samkomulagið verður undirritað á morgun.

Víkurfréttir greina frá. Þar segir að samkomulagið verði undirritað í Vatnsnesi síðdegis á morgun. Á sama tíma verður greint frá því hverjir muni gegna stærstu embættum innan stjórnkerfis sveitarfélagsins, svo sem bæjarstjóri. 

Fyrr í dag sagði Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjanesbæ, að það væri skýr krafa frá samfélaginu um að málefni hælisleitenda yrðu tekin föstum höndum. Bæði Miðflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn væru með slíkar hugmyndir á stefnuskrá sinni.

Fyrir kosningar kynnti Sjálfstæðisflokkurinn Vilhjálm sem bæjarstjóraefni sitt. Þá sagði hann fyrir kosningar að hann myndi einungis segja af sér sem þingmaður ef hann yrði pólitískt kjörinn bæjarstjóri.

