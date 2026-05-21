Eldur kom upp í vélarúmi báts

Atli Ísleifsson skrifar
Frá aðgerðum í morgun þegar haldið var til hafnar á Skagaströnd.
Landsbjörg

Skipstjóri lítils fiskibáts óskaði eftir aðstoð eftir að eldur kom upp í vélarrúmi bátsins rétt norðaustur af Skagaströnd um klukkan fjögur í nótt.

Í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg segir að skipstjóranum hafi þá tekist að slökkva eldinn en báturinn orðið aflvana.

„Áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar var boðuð út á næsthæsta forgangi og fór Húnabjörgin úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr hálf fimm í nótt. Upp úr klukkan fimm var Húnabjörgin komin að bátnum og taug komið á milli.

Haldið var til hafnar á Skagaströnd þangað sem Húnabjörgin kom með bátinn rétt fyrir klukkan 6 í morgun,“ segir í tilkynningunni.

