Eldur kom upp í vélarúmi báts

Skipstjóri lítils fiskibáts óskaði eftir aðstoð eftir að eldur kom upp í vélarrúmi bátsins rétt norðaustur af Skagaströnd um klukkan fjögur í nótt.
Í tilkynningu frá Slysavarnafélaginu Landsbjörg segir að skipstjóranum hafi þá tekist að slökkva eldinn en báturinn orðið aflvana.
„Áhöfn björgunarskipsins Húnabjargar var boðuð út á næsthæsta forgangi og fór Húnabjörgin úr höfn á Skagaströnd rétt upp úr hálf fimm í nótt. Upp úr klukkan fimm var Húnabjörgin komin að bátnum og taug komið á milli.
Haldið var til hafnar á Skagaströnd þangað sem Húnabjörgin kom með bátinn rétt fyrir klukkan 6 í morgun,“ segir í tilkynningunni.