Tvær sóttu um stöðu skóla­meistara Fjöl­brauta­skóla Suður­nesja

Atli Ísleifsson skrifar
Fjölbrautaskóli Suðurnesja í Reykjanesbæ.
Fjölbrautaskóli Suðurnesja í Reykjanesbæ.

Mennta- og barnamálaráðuneytinu bárust þrjár umsóknir um embætti skólameistara Fjölbrautaskóla Suðurnesja sem auglýst var laust til umsóknar á dögunum. Einn dró umsókn sína til baka.

Á vef ráðuneytisins segir að umsækjendur séu Guðlaug Málfríður Pálsdóttir, aðstoðarskólameistari og Hafdís Guðrún Hilmarsdóttir, sviðsstjóri.

Embættið var auglýst laust til umsóknar þann 29. apríl síðastliðinn með umsóknarfresti til og með 18. maí. 

Mennta- og barnamálaráðherra skipar í embættið til fimm ára í senn að fenginni umsögn hlutaðeigandi skólanefndar skv. 6. gr. laga um framhaldsskóla og lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, með síðari breytingum.

Skóla- og menntamál Framhaldsskólar Reykjanesbær

