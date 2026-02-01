Vilhjálmur Árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, segir það létti að hafa unnið sannfærandi sigur í leiðtogaprófkjöri flokksins í Reykjanesbæ í gær. Hann kveðst afar þakklátur og ætlar að sinna þingstörfum og kosningabaráttu fram að sveitarstjórnarkosningum í maí.
Hann sigraði með 58 prósent atkvæða og er því bæjarstjóraefni flokksins í Reykjanesbæ. Ásgeir Elvar Garðarsson hafnaði í öðru sæti með 510 atkvæði. Aldrei hafa fleiri tekið þátt í prófkjöri flokksins í Reykjanesbæ.
Hann kveðst afar þakklátur eftir baráttuna um fyrsta sætið á lista flokksins.
„Ég er stoltur af hópnum mínum sem tók þátt í þessu með mér. Við erum gríðarlega þakklát fyrir þetta skýra umboð. Það var mikill léttir að fá svona skýra niðurstöðu og sjá að árangur erfiðisins skilaði sér.“
Vilhjálmur hefur setið á Alþingi undanfarin 12 ár. Síðustu fjögur ár hefur hann verið ritari Sjálfstæðisflokksins en hann er einnig varaformaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Hann mun segja af sér þingmennsku að ákveðnu skilyrði uppfylltu.
„Ég hef sagt það að markmiðið er að fara í sveitarstjórnarkosningar til að verða pólitískt kjörinn bæjarstjóri. Þegar það er í höfn mun ég segja af mér þingmennsku en fram að því mun ég sinna þingmennskunni af fullum þunga. Það kemur bara í ljós í kringum kosningabaráttuna sjálfa hvernig það raðast þá. Ég læt það ráðast.“
Ef þú verður ekki bæjarstjóri, muntu þá halda áfram á þinginu?
„Já, þá mun ég líklega taka þá ákvörðun en ég skoða það bara ef að því kemur. Ég kann vel við mig á þinginu og þar eru mörg mikilvæg verkefni í góðum hópi þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Ég mun sjá mikið eftir þinginu. Þar er gott að vera og ég kann mjög vel við mig þar.“
Hann segist ætla berjast fyrir stefnu Sjálfstæðisflokksins í komandi kosningum.
„Við ætlum að breyta stefnunni hjá Reykjanesbæ. Þá helst hvað varðar skipulagsmál, rekstur bæjarins og ekki síst álögur á íbúa og eflingu íþróttastarfs og atvinnulífs. Það verður sú stefnubreyting sem við boðum.“
Honum þyki verulega vænt um Reykjanesbæ. Hann flutti þangað eftir að hann neyddist til að flytja frá Grindavík þegar bærinn var rýmdur árið 2023 í kjölfar jarðhræringa.
„Ég hef mikla ástríðu fyrir því að gera þetta bæjarfélag enn betra. Þetta er gott samfélag sem tók vel á móti mér og minni fjölskyldu núna þegar að við ákváðum að flytja hingað. Hér eru strákarnir mínir og stunda íþróttir. Við búum hér og ætlum að gera. Mig klæjar í fingurna að fá að taka þátt í að gera nærsamfélagið hérna enn betra.“