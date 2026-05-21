Skipuð rektor MH fyrst kvenna

Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur skipað Helgu Jóhannsdóttur í embætti rektors Menntaskólans við Hamrahlíð. Helga er fyrsta konan til að vera skipuð rektor MH. Helga hefur starfað við skólann í yfir 30 ár sem kennari, konrektor og nú síðast sem settur rektor.
Helga er með B.S. gráðu frá Háskóla Íslands í tölvunarfræði auk kennsluréttinda frá sama skóla. Hún er einnig með diplómu í stærðfræði fyrir stærðfræðikennara og diplómu í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun. Helga tekur formlega við embætti 1. ágúst og er skipuð til fimm ára.
Alls sóttu fimm um embættið.