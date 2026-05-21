Skipuð rektor MH fyrst kvenna

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Helga stillir sér upp ásamt forverum sínum í starfi.  Mynd/MH

Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, hefur skipað Helgu Jóhannsdóttur í embætti rektors Menntaskólans við Hamrahlíð. Helga er fyrsta konan til að vera skipuð rektor MH. Helga hefur starfað við skólann í yfir 30 ár sem kennari, konrektor og nú síðast sem settur rektor.

Helga er með B.S. gráðu frá Háskóla Íslands í tölvunarfræði auk kennsluréttinda frá sama skóla. Hún er einnig með diplómu í stærðfræði fyrir stærðfræðikennara og diplómu í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun. Helga tekur formlega við embætti 1. ágúst og er skipuð til fimm ára. 

Alls sóttu fimm um embættið.

Menntaskólinn við Hamrahlíð er með eldri framhaldsskólum landsins, stofnaður 1966.

