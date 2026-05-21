Guðbjörg Gunnarsdóttir hlaut flest atkvæði til sveitarstjórnarkosninga í Eyja- og Miklaholtshreppi á Snæfellsnesi á laugardaginn. Þar fóru fram óbundnar kosningar og voru því allir íbúar í framboði. Samhliða kosningunum fór fram könnun til að kanna hug íbúa til mögulegrar sameiningar.
Á vef sveitarfélagsins segir að niðurstaða kosninga til sveitarstjórnar hafi verið á þessa leið:
Aðalmenn:
Varamenn:
Kjörsókn var 77 prósent, en tveir seðlar voru auðir og var einn ógildur.
Samfara sveitarstjórnarkosningum fór fram skoðanakönnun vegna sameiningar þar sem 53 kjósendur tóku þátt, sextán ára og eldri. Einn seðill var auður.
Spurt var: Ætti Eyja- og Miklaholtshreppur að hefja sameiningarviðræður?
Ef farið verður í sameiningarviðræður hvaða sameiningarvalkostur er æskilegur að þínu mati?
Annað:
Sérð þú Snæfellsnes allt fyrir þér sem eitt sveitarfélag í náinni framtíð?