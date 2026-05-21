Guð­björg með flest at­kvæði og flestir vilja sam­einast Stykkis­hólmi

Atli Ísleifsson skrifar
Samfara sveitarstjórnarkosningum fór fram skoðanakönnun vegna sameiningarmála.
Vísir/KMU

Guðbjörg Gunnarsdóttir hlaut flest atkvæði til sveitarstjórnarkosninga í Eyja- og Miklaholtshreppi á Snæfellsnesi á laugardaginn. Þar fóru fram óbundnar kosningar og voru því allir íbúar í framboði. Samhliða kosningunum fór fram könnun til að kanna hug íbúa til mögulegrar sameiningar.

Á vef sveitarfélagsins segir að niðurstaða kosninga til sveitarstjórnar hafi verið á þessa leið:

Aðalmenn:

  • Guðbjörg Gunnarsdóttir 37 atkvæði
  • Eggert Kjartansson 31 atkvæði
  • Veronika G. Sigurvinsdóttir 29 atkvæði
  • Þröstur Aðalbjarnarson 29 atkvæði
  • Sigurbjörg Ottesen 29 atkvæði

Varamenn:

  • Bryndís Guðmundsdóttir
  • Herdís Þórðardóttir
  • Guðmundur Rúnar Svansson
  • Hrefna Valgerður Birkisdóttir
  • Guðný Linda Gísladóttir

Kjörsókn var 77 prósent, en tveir seðlar voru auðir og var einn ógildur.

Flestir vilja sameinast Stykkishólmi

Samfara sveitarstjórnarkosningum fór fram skoðanakönnun vegna sameiningar þar sem 53 kjósendur tóku þátt, sextán ára og eldri. Einn seðill var auður.

Spurt var: Ætti Eyja- og Miklaholtshreppur að hefja sameiningarviðræður?

  • Já – 42
  • Nei – 1
  • Hef ekki skoðun – 7

Ef farið verður í sameiningarviðræður hvaða sameiningarvalkostur er æskilegur að þínu mati?

  • Sameining við Borgarbyggð – 6
  • Sameining við Dalabyggð – 1
  • Sameining við Grundarfjörð – 1
  • Sameining við Snæfellsbæ – 7
  • Sameining við Sveitarfélagið Stykkishólm – 18

Annað:

  • Sameina allt Snæfellsnesið – 3
  • Sveitarfélagið Stykkishólmur og Grundarfjörður – 5
  • Allt nesið mínus Snæfellsbær – 1
  • Sveitarfélagið Stykkishólmur og Snæfellsbær – 1

Sérð þú Snæfellsnes allt fyrir þér sem eitt sveitarfélag í náinni framtíð?

  • Já – 37
  • Nei – 1
