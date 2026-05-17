„Nú er Hildur'ann – línur verða logandi“

Borgarlínan gæti verið skipt öllu máli þegar næsti borgarstjórnarmeirihluti verður skrúfaður saman. Það segja þau Björg Magnúsdóttir hjá Viðreisn, Einar Þorsteinsson hjá Framsókn og Sanna Magdalena Mörtudóttur hjá Vinstrinu, sem mættu á Sprengisand og fóru yfir niðurstöður í nýafstöðnum sveitarstjórnarkosningum.
Öll voru þau þreytuleg eftir nóttina, Einar var raddlaus en tók skýrt fram að hann hafi ekki fengið sér deigan dropa í gær og það gerðu þær Björg og Sanna einnig. Þau voru þreytuleg en ótimbruð.
„Hildur er hann – línur verða logandi,“ sagði Björg þegar þau voru innt eftir næsta meirihluta í borginni. Fljótt á litið bendir flest til þess að Hildur tali við Ara Edwald hjá Miðflokki, samstarf þessara tveggja flokka dugar í 12 manna meirihluta (9+3) en það eru aðrir möguleikar í stöðunni og þar skiptir Borgarlínan öllu. Viðreisn og Framsóknarflokkurinn eru samanlagt með þrjá menn einnig og þar sjá þau möguleika.
Björk sagðist hafa talað skýrt fyrir því að hún sæi ekki málefnalegan grundvöll fyrir samstarfi við Miðflokkinn, það hafi verið heiðarlegt af sinni hálfu og Einar benti á að Miðflokkurinn hafi verið afgerandi í kosningaloforðum sínum; þeir hafi meðal annars talað mjög skýrt gegn borgarlínu. Þarna er skýr málefnagrundvöllur á borðinu. Einar segist hafa talað fyrir slíkum meirihluta.
„Við töluðum mjög skýrt fyrir samgöngusáttmálanum,“ sagði Einar. Hann sagði ljóst að það væri ekki gefið að ríkissjóður myndi standa við loforð um fé í verkefnið, eða 90 prósent kostnaðar, ef sá samningur væri rifinn upp. Og Björg sagði borgarlínuna ákveðinn brennidepil og þar væri skýr málefnalegur ágreiningur.
En, eins og þar stendur, Hildur er´ann: Hún á völina og hún á kvölina.