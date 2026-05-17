A-listinn í Húnabyggð bætti við sig manni í sveitarstjórnarkosningunum í gær og á nú fimm sveitarstjórnarmenn af níu. Hann ræður þannig meirihluta.
Alls voru 1.034 á kjörskrá og kosningaþáttaka var 86,7 prósent.
D-listi Sjálfstæðismanna og óháða hlaut 445 atkvæði, 50,7 prósent og fimm kjörna fulltrúa. B-listi Framsóknar og aðra framfarasinna hlaut 298 atkvæði, 33,9 prósent og þrjá kjörna fulltrúa. A-listi Allra saman hlaut 135 atkvæði, 15,4 prósent og einn kjörinn fulltrúa.
Ný sveitarstjórn er þannig skipuð: