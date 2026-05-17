Innlent

Loka­tölur í Húnabyggð: D listinn bætir við sig og nær meiri­hluta

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Blönduós er í Húnabyggð.
Blönduós er í Húnabyggð. Vísir/Vilhelm

A-listinn í Húnabyggð bætti við sig manni í sveitarstjórnarkosningunum í gær og á nú fimm sveitarstjórnarmenn af níu. Hann ræður þannig meirihluta.

Alls voru 1.034 á kjörskrá og kosningaþáttaka var 86,7 prósent.

D-listi Sjálfstæðismanna og óháða hlaut 445 atkvæði, 50,7 prósent og fimm kjörna fulltrúa. B-listi Framsóknar og aðra framfarasinna hlaut 298 atkvæði, 33,9 prósent og þrjá kjörna fulltrúa. A-listi Allra saman hlaut 135 atkvæði, 15,4 prósent og einn kjörinn fulltrúa. 

Ný sveitarstjórn er þannig skipuð:

  • Guðmundur Haukur Jakobsson (D)
  • Grímur Rúnar Lárusson (B)
  • Zophonías Ari Lárusson (D)
  • Jenný Lind Gunnarsdóttir (B)
  • Kolbrún Ágústa Guðnadóttir (D)
  • Jón Gíslason (A)
  • Sævar Björgvinsson (D)
  • Helgi Páll Gíslason (B)
  • Ragnhildur Haraldsdóttir (D)
Sveitarstjórnarkosningar 2026 Húnabyggð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið