Sprengisandur verður í kosningaham frá klukkan tíu þennan sunnudaginn eftir æsilega kosninganótt þar sem Sjálfstæðisflokkurinn vann stórsigur. Lykiloddvitar mæta í heimsókn og fara yfir stöðuna nú þegar atkvæði eru komin upp úr kjörkössunum.
Stefnir í meirihluta Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknar í borginni eða mun Miðflokkurinn fara í tveggja flokka meirihluta með fyrstnefnda flokknum? Þessum spurningum og fleirum verður vafalítið reynt að svara í þættinum.
Það verður fjölmennt og gestkvæmt í sannkallaðri kosningabombu Kristjáns Kristjánssonar á Sprengisandi á milli klukkan tíu og tólf.
Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Rvk.
Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Rvk.
Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingar í Rvk.
Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokks í Rvk.
Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Vors til vinstri í Rvk.
Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar í Rvk.
Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi
Jónas Már Torfason, oddviti Samfylkingar í Kópavogi
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins
Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins
Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar
Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður VG
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins
Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins Reykjanesbæ
Óðinn Svan Óðinsson, oddviti L-lista Akureyri.
Kosningar til sveitarstjórna fóru fram í sveitarfélögum landsins laugardaginn 16. maí og var fylgst grannt með gangi mála í kosningasjónvarpi Sýnar og kosningavaktinni á Vísi. Áfram verður fylgst með gangi mála.