Innlent

Bein út­sending: Kosningaveisla á Sprengi­sandi

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Það verður gestkvæmt á Sprengisandi og von á góðum gestum.
Það verður gestkvæmt á Sprengisandi og von á góðum gestum.

Sprengisandur verður í kosningaham frá klukkan tíu þennan sunnudaginn eftir æsilega kosninganótt þar sem Sjálfstæðisflokkurinn vann stórsigur. Lykiloddvitar mæta í heimsókn og fara yfir stöðuna nú þegar atkvæði eru komin upp úr kjörkössunum.

Stefnir í meirihluta Sjálfstæðisflokksins, Viðreisnar og Framsóknar í borginni eða mun Miðflokkurinn fara í tveggja flokka meirihluta með fyrstnefnda flokknum? Þessum spurningum og fleirum verður vafalítið reynt að svara í þættinum.

Það verður fjölmennt og gestkvæmt í sannkallaðri kosningabombu Kristjáns Kristjánssonar á Sprengisandi á milli klukkan tíu og tólf. 

Þessi hér munu mæta:

Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Rvk.

Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Rvk.

Pétur Marteinsson, oddviti Samfylkingar í Rvk.

Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokks í Rvk.

Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti Vors til vinstri í Rvk.

Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar í Rvk.

Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi

Jónas Már Torfason, oddviti Samfylkingar í Kópavogi

Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar

Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins

Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins

Guðmundur Ari Sigurjónsson, þingflokksformaður Samfylkingar

Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður VG

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins

Vilhjálmur Árnason, oddviti Sjálfstæðisflokksins Reykjanesbæ

Óðinn Svan Óðinsson, oddviti L-lista Akureyri.

Sprengisandur Sveitarstjórnarkosningar 2026

Tengdar fréttir

Kosningavaktin 2026: Kjördagur genginn í garð

Kosningar til sveitarstjórna fóru fram í sveitarfélögum landsins laugardaginn 16. maí og var fylgst grannt með gangi mála í kosningasjónvarpi Sýnar og kosningavaktinni á Vísi. Áfram verður fylgst með gangi mála. 

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið