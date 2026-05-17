Hjónin Eydís Inga Sigurjónsdóttir og Davíð Birkir Tryggvason komust bæði inn í sveitarstjórn Skagastrandar, en þau voru á sitthvorum framboðslistanum. Eydís leiddi Framsókn í sveitarfélaginu en Davíð var á lista Samfylkingarinnar og óháðra.
Á Skagaströnd voru 352 á kjörskrá og athvæði greiddu 310 sem er 88,1 prósent. Samfylking og óháðir fengu 132 atkvæði og fá tvo fulltrúa í sveitarstjórn. K-listinn, Fyrir Skagaströnd, fékk 122 atkvæði og nær einnig inn tveimur fulltrúum. Svo fékk Framsókn og óháðir 51 atkvæði, og einn fulltrúa.
Auðir seðlar voru þrír og ógildir tveir.
Uppi er sú staða að hvaða tveir listar sem er geta myndað meirihluta.
Fráfarandi sveitarstjórn var sjálfkjörin frá Skagastrandarlistanum. Enginn fráfarandi sveitarstjórnarfulltrúa var í framboði.
Lögfræðingarnir Ragnheiður Erla Stefánsdóttir og Davíð Birkir Tryggvason munu taka sæti fyrir Samfylkinguna. Vigdís Elva Þorgeirsdóttir, kennari, og Ragnar Rögnvaldsson, sjálfstætt starfandi, gera það fyrir K-listann. Og Eydís Inga Sigurjónsdóttir, hjúkrunardeildarstjóri, verður fulltrúi Framsóknar.