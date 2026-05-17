Margt var í miðborginni í nótt en skemmtanahald fór vel fram, að sögn lögreglu. Þó var nokkuð um verkefni á vaktinni og 99 mál skráð í kerfi lögreglunnar. Þrír gistu fangageymslur í morgunsárið.
Brotist var inn í verslun í miðborginni og peningakassa stolið. Þá voru rúður brotnar í öðru húsnæði og farið inn en engin merku um að eitthvað hafi verið tekið.
Einn var handtekinn vegna innbrots í heimahús í póstnúmerinu 105. Viðkomandi var í annarlegu ástandi sökum fíkniefnaneyslu og vistaður í fangageymslu.
Tveir voru handteknir í Hafnarfirði vegna slagsmála. Þá var ökumaður stöðvaður í sveitarfélaginu, sem reyndi að komast á undan á hlaupum. Lögreglu tókst að ná í skottið á honum og var hann handtekinn.
Annar ökumaður var stöðvaður í póstnúmerinu 109. Hann var undir áhrifum og neitaði staðfastlega að gefa upp nafn og kennitölu. Var hann því handtekinn og fluttur á lögreglustöð. Þegar manninum var flett upp reyndist hann réttindalaus.