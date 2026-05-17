Oddviti Langanesbyggðar, Sigurður Þór Guðmundsson, var síðasti maður sem komst inn í sveitarstjórn í kosningunum í gær. Kosningarnar í Langanesbyggð voru óbundnar en þá eru engir framboðslistar lagðir fram heldur geta kjósendur kosið hvaða kjörgenga íbúa sem er.
Árið 2022 buðu tveir listar fram í sveitarstjórnarkosningunum; Betri byggð og Framtíðarlistinn. Sigurður var þá efsti maður á lista Betri byggðar.
Alls voru 454 á kjörskrá en 263 greiddu atkvæði. Kosningaþátttaka var þannig 57,9 prósent. Auðir og ógildir seðlar voru sjö.
Þessir hlutu kosningu í sveitastjórn: