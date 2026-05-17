Loka­tölur í Langanesbyggð: Odd­vitinn síðastur inn í ó­bundnum kosningum

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Þórshöfn og Bakkafjörður eru stærstu þéttbýliskjarnarnir í Langanesbyggð og eru íbúar um sex hundruð talsins. Myndin er tekin á Þórshöfn. Vísir/Vilhelm

Oddviti Langanesbyggðar, Sigurður Þór Guðmundsson, var síðasti maður sem komst inn í sveitarstjórn í kosningunum í gær. Kosningarnar í Langanesbyggð voru óbundnar en þá eru engir framboðslistar lagðir fram heldur geta kjósendur kosið hvaða kjörgenga íbúa sem er.

Árið 2022 buðu tveir listar fram í sveitarstjórnarkosningunum; Betri byggð og Framtíðarlistinn. Sigurður var þá efsti maður á lista Betri byggðar.

Alls voru 454 á kjörskrá en 263 greiddu atkvæði. Kosningaþátttaka var þannig 57,9 prósent. Auðir og ógildir seðlar voru sjö.

Þessir hlutu kosningu í sveitastjórn:

  • Mateusz Swierczewski - 118 atkvæði
  • Jóhann Hafberg Jónasson - 115 atkvæði
  • Júlíus Þröstur Sigurbjartsson - 103 atkvæði
  • Christina Elisabeth Merkel - 93 atkvæði
  • Ólína Ingibjörg Jóhannesdóttir - 91 atkvæði
  • Sigurður Ragnar Kristinsson - 91 atkvæði
  • Sigurður Þór Guðmundsson - 83 atkvæði
