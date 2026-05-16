Hearts hefur sent frá sér yfirlýsingu vegna atburðanna undir lok leiksins gegn Celtic í lokaumferð skosku úrvalsdeildarinnar í dag. Celtic vann leikinn, 3-1, og hrifsaði titilinn úr greipum Hearts.
Eftir að Callum Osmand kom Celtic í 3-1 í uppbótartíma þustu áhorfendur á Celtic Park inn á grasið á leikvanginum.
Í yfirlýsingu sem Hearts sendi frá sér eftir leikinn segir að veist hafi verið að leikmönnum og starfsfólki liðsins. Hearts fordæmir atburðina eftir leik og segir að þeir hafi enn og aftur dregið skoskan fótbolta niður í svaðið.
Leikmenn og starfslið Hearts drifu sig burt frá Celtic Park, án þess að tala við fjölmiðla eftir leikinn. Í yfirlýsingu Hearts segir að þetta hafi verið gert til að tryggja öryggi liðsins.
Club statement: Events at Celtic Park🔗 https://t.co/cnToHBofbr pic.twitter.com/85sfxkAN4U— Heart of Midlothian FC (@JamTarts) May 16, 2026
Í yfirlýsingunni frá Hearts segir að atburðirnir eftir leikinn í dag séu til rannsóknar hjá félaginu og lögreglunni. Hearts býst við skosk fótboltayfirvöld grípi til harðra refsiaðgerða til að verja heiður leiksins.
Hearts var á toppi skosku úrvalsdeildarinnar nánast allt tímabilið og dugði jafntefli í leiknum í dag til að verða meistari í fyrsta sinn í 66 ár. Hearts náði forystunni skömmu fyrir hálfleik en Celtic jafnaði skömmu síðar. Þeir hvítu og grænu skoruðu svo tvö mörk í seinni hálfleik og tryggðu sér titilinn fimmta árið í röð.
Celtic fékk afar umdeilda vítaspyrnu í leiknum gegn Motherwell í næstsíðustu umferð sem sigurmark liðsins kom úr.
„Þetta er viðbjóðslegt. Við erum með allt á móti okkur. Mér finnst þetta ekki vera víti,“ sagði Derek McInnes, þjálfari Hearts, þegar hann sá dóminn í leik Celtic gegn Motherwell.
Úrslit leiksins á Celtic Park í dag og atburðarrásin eftir hann jók enn á óhamingju Hearts sem vakti mikla athygli fyrir framgöngu sína á tímabilinu.
Eyjamaðurinn Tómas Bent Magnússon leikur með Hearts en missti af lokaspretti tímabilsins vegna meiðsla.