Meirihluti Sjálfstæðisflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokksins vera líklegustu niðurstöðuna í Reykjavík, miðað við nýjustu kannanir. Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði, segir Samfylkinguna með erfiðan farangur í farartaskinu eftir óvenju langa valdatíð og býst við mikilli spennu i kvöld.
Samkvæmt kosningaspá Vísis eru meira en helmingslíkur á því að áðurnefndir þrír flokkar geti myndað meirihluta í Reykjavík. Yrði það eini raunhæfi möguleikinn á þriggja flokka meirihluta eftir að Björg Guðmundsdóttir, oddviti Viðreisnar, útilokaði samstarf við Miðflokkinn.
„Það er svona augljósasti meirihlutinn sem við getum séð, bæði út frá málefnum, stöðu flokkanna og svo ekki síst bara svona afstöðu leiðtoganna sjálfra. Bæði til þessara flokka og annarra oddvita innan þeirra,“ sagði Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði.
Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar útilokaði í gær meirihlutasamstarf við Miðflokkinn. Eiríkur segir spilin þó oft raðast þannig eftir kosningar að það sem menn ætla sér fyrir kosningar reynist síðan ómögulegt að vinna úr.
„Það er hins vegar alveg ljóst að það eru aðrir kostir sem Viðreisn og reyndar aðrir flokkar líta til heldur en Miðflokksins, þannig að Miðflokkurinn er svona nokkuð fastur í þeim möguleika að ná að mynda stjórn nokkuð hreint til hægri og það er ekki alveg í kortum skoðanakannananna núna.“
Samkvæmt spánni fær Samfylkingin fimm borgarfulltrúa og virðist ekki vera að ná flugi í könnunum. Eiríkur segir valdþreytu komna innan flokksins og sömuleiðis þreytu í hugum kjósenda. Engir augljósir möguleikar á meirihlutasamstarfi séu til vinstri.
„Það er margur erfður farangur Samfylkingarinnar í þessu kjöri eftir alla þessa óhemjulöngu valdatíð. Það uppgjör sem varð innan Samfylkingarinnar og þeir flokkadrættir sem hafa birst í prófkjörinu og í kosningabaráttunni hafa auðvitað ekki hjálpað flokknum og eru einhvern veginn að há honum að einhverju leyti.“
Eiríkur býst við mikilli spennu í nótt og einstaka borgarfulltrúar gætu verið að detta út og inn.
„Þetta eru það margir flokkar og kannanirnar ná kannski ekki almennilega yfir kjör í sveitarstjórnum eins og þau gera á landsvísu, þetta er svona aðeins flóknara. Þannig að það getur vel verið að það sé meira flot á þessu heldur en þessi kosningaspá gefur til kynna,“ sagði Eiríkur Bergmann.