Nóttin var róleg hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en sjö voru þó kærðir fyrir að vera enn á nagladekkjum. Segir í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar að lögreglumenn í miðborginni og nágrenni séu „búnir að fá sig fullsadda af nagladekkjanotkun“.
Lögregla rannsakar einnig innbrot á veitingastað en ekki er vitað nákvæmlega hvað var tekið. Þá var lögregla kölluð til vegna gruns um innbrot en eftir mikla leit reyndist hinn grunaði vera gestur í húsinu.
Nokkrir voru stöðvaðir í umferðinni grunaðir um akstur undir áhrifum.