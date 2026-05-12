Fólk sé orðið leitt á því að sjá sömu flokkana hræra

Fulltrúar Okkar borgar og Góðan daginn segja skipulags- og samgöngumálin í brennidepli í komandi borgarstjórnarkosningum sem og rekstur Reykjavíkurborgar. Framboðin hafa mælst með minnst fylgi í könnunum og samkvæmt þeim vantar nokkuð upp á til þess að þau nái manni inn í borgarstjórn á laugardag.
Fulltrúar framboðanna tveggja ræddu stefnumál sín við Margréti Helgu Erlingsdóttur fréttamann í sérstökum kosningaþætti á Sýn en fulltrúar annarra framboða í Reykjavík munu mætast í kappræðum á miðvikudagskvöld klukkan 19:30.
Baldur Borgþórsson situr í öðru sæti á lista Okkar borgar og segir að skipulagsmálin séu eitt stærsta viðfangsefnið í komandi kosningum. Hann gagnrýnir að til standi að reisa fleiri þúsund íbúðir í Grafarholti og Úlfársárdal þar sem hann er búsettur með tilheyrandi aukningu í þéttleika byggðar. Þá gerir hann einnig athugasemdir við að þétta eigi fleiri hverfi borgarinnar.
„Ég myndi segja að þetta væri það brýnasta samhliða Borgarlínu, af því þetta er hluti af Borgarlínuverkefninu,“ segir Baldur. Frekar eigi að brjóta nýtt land undir íbúðauppbyggingu, til að mynda á Geldinganesi og Kjalarnesi.
„Þetta er óafturkræft ef kosningar fara þannig núna að þetta verkefni heldur áfram. Þá verður fjöldaframleitt hér húsnæði sem enginn vill,“ segir Baldur. Slík útvíkkun borgarinnar myndi að hans sögn ekki auka þörfina fyrir uppbyggingu Borgarlínu.
Ingimar Þór Friðriksson, oddviti framboðsins Góðan daginn, segir það leggja mikla áherslu á rekstur borgarinnar.
„Við viljum bæta reksturinn, alveg klárlega. Það er komið í óefni.“
„Auk þess viljum við bæta þjónustuna, bæta þjónustuferlin og það er líka hægt að spara með því að stytta ferlin og einfalda, innleiða gervigreind og sjálfvirkni í ferlin. Og síðan höfum við mikinn áhuga á að bæta þennan vinnustað, Reykjavíkurborg, að efla starfsfólkið, valdefla það og fá það með okkur í lið.“
Framboðið vilji nota árangursmælingar í borgarkerfinu og nýta þær sem hvata til góðra verka. Þá eigi að opna bókhald borgarinnar og nota það til að styðja við starfsemina. Bæta þurfi rekstur borgarinnar til að standa undir velferð og menningu.
Ingimar segir Góðan daginn styðja uppbyggingu öflugra almenningssamgangna en með vissum fyrirvara.
„Okkar afstaða er sú að auðvitað á að byggja upp öflugar almenningssamgöngur. Það er búin að vera mikil vinna í gangi en hún hefur verið svona tiltölulega einstrengingsleg og við viljum endurskoða ýmislegt, til dæmis viljum við ekki láta almenningssamgöngur ganga á rétt einkabílsins. Það hlýtur að vera hægt að gera þetta þannig að þetta vinni saman.“
Baldur fullyrðir að borgin geti sparað háar fjárhæðir með því að hætta við Borgarlínuna og bjóða í stað þess frítt í strætó.
„Við ætlum einfaldlega að leysa þetta mál með því að krefja Vegagerðina um að þau skili þeim verkefnum sem hafa legið á hakanum frá því að gerður var samningur við sveitarfélögin 2011, þar sem hætt var við og sett í salt mjög viðamiklar breytingar á vegakerfinu, mislæg gatnamót, til dæmis Bústaðavegur og Reykjanesbraut og fleira.
Nú ætlum við bara að innheimta. Þetta er orðið uppsafnað sem hefur legið á hakanum, sennilega 150-160 milljarðar, og við getum bara gert Reykjavík mjög fína,“ segir Baldur.
Þá vilji Okkar borg sjá tvö bílastæði með hverri einustu nýjustu íbúð sem er byggð. Baldur segir framboðið einnig vilja draga úr komum hælisleitenda. „Við höfum litið á það sem svo að þetta sé bara orðið mikið meira en gott.“
Í lok þáttarins fengu báðir frambjóðendur kost á því að sannfæra áhorfendur um ágæti framboðs síns. Fyrstur var Ingimar hjá Góðan daginn.
„Við erum hópur sérfræðinga og höfum mikla reynslu af rekstri sveitarfélaga og breytingar í sveitarfélögum eru okkar hjartans mál. Við teljum okkur geta gert mikið gagn.
Við erum þreytt á skotgröfunum. Við viljum meiri samvinnu. Við viljum meiri virðingu og traust á borgarstjórn og þetta er svona okkar megináhersla, að við erum bara að bjóða okkur fram sem við með okkar þekkingu og vonumst til að íbúar sjái að við séum góður kostur.“
Baldur segir svarið einfalt.
„Þið eigið að kjósa Okkar borg af því að við erum að boða miklar breytingar. Við erum algjörlega saklaus af öllum þeim hrakverkum sem átt hafa sinn stað undanfarið og það er vegna þess að við ætlum að ganga beint í að uppfylla óskir borgarbúa sem að stóru leyti eru sammála okkur.“
„Við skorum á ykkur, ekki láta segja ykkur að þið séuð að henda atkvæði ykkar. Kjósið listann sem ykkur líst best á og stefnuna sem er að sjálfsögðu Okkar borg.“ Kjósendur eigi að senda skýr skilaboð: „Við erum orðin leið á því að þetta séu sömu fimm, sex flokkarnir sem hræra og gera ekkert. Þannig að ég segi bara látið þið vaða og það er X-R.“