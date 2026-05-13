Skjálfti að stærð 3,6 á Mosfellsheiði

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Skjálftinn mældist 3,6 að stærð.
Veðurstofa Íslands

Skjálfti af stærðinni 3,6 mældist á Mosfellsheiði rétt eftir hálf eitt í nótt.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Náttúruvárvakt Veðurstofu Íslands. Nokkrir smærri eftirskjálftar hafa fylgt. 

„Þetta er stærsti skjálfti sem hefur mælst á svæðinu síðan í apríl 2021,“ segir í tilkynningunni. Þá mældist skja´lfti af stærð 3,6 á svipuðum stærðum.

Um er að ræða þekkt jarðskjálftasvæði en óálgengt að skjálftar þar mælist yfir einum að stærð. Veðurstofu hafa ekki borist tilkynningar um að skjálftinn hafi fundist í byggð.

