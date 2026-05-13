Gæsluvarðhald yfir fjórum mönnum vegna rannsóknar á smygli á fjórtán lítrum af amfetamínbasa með gámaflutningaskipinu Dettifossi hefur verið framlengt.
Gæsluvarðhald yfir fjórum mönnum vegna rannsóknar á smygli á fjórtán lítrum af amfetamínbasa með gámaflutningaskipinu Dettifossi hefur verið framlengt. Rannsókn beinist nú meðal annars að því hvernig efnin komust um borð í skipið, hverjir stóðu að innflutningnum og hvort málið nái til fleiri en þeirra fjögurra sem nú sitja í haldi.
Málið kom upp í Sundahöfn 6. apríl þegar lögregla og tollgæsla fóru um borð í Dettifoss, gámaflutningaskip Eimskips. Við aðgerðina var lagt hald á fjórtán lítra af amfetamínbasa og tveir skipverjar handteknir. Þeir sitja báðir í gæsluvarðhaldi til 25. maí.
Í kjölfarið var þriðji maðurinn handtekinn og gerð húsleit á heimili hans. Hann er einnig í gæsluvarðhaldi til 25. maí.
Fjórði maðurinn var síðan handtekinn í lok apríl og þá var jafnframt ráðist í húsleit á heimili hans. Hann situr í gæsluvarðhaldi til 8. júní.
Mennirnir fjórir eru allir íslenskir og á þrítugs-, fertugs- og sextugsaldri.
Þegar gæsluvarðhald þeirra sem fyrst voru handteknir rennur út 25. maí verða þeir búnir að sitja í haldi í sjö vikur.