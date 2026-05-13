Kjörstjórnir um allt land eru nú í óðaönn við að undirbúa kjörstaði fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar sem styttist óðfluga í. Óteljandi handtök gera kosningar mögulegar en formaður yfirkjörstjórnar stærsta sveitarfélagsins segir nýja kjörkassa auðvelda þeim lífið.
Það má segja að kjörstjórnir um allt land séu nú á lokasprettinum enda aðeins þrír dagar til stefnu og þá fer frídagur í hönd á morgun.
Rúmlega 300 þúsund manns eru á kjörskrá og verður gengið í kjörklefa á laugardag í 57 sveitarfélögum. Kjördeildirnar eru 293 en í fjórum sveitarfélögum er aðeins einn listi í framboði og því sjálfkjörið.
Eva Bryndís Helgadóttir, formaður yfirkjörstjórnar Reykjavíkur, segir allt að verða reiðubúið fyrir stóra daginn.
„Það er allt á áætlun og í mörg horn að líta. Við erum með 24 kjörstaði og það eru 98 kjördeildir. Þannig að það þarf að setja þetta allt saman upp og útbúa öll fylgigögn þannig að allir hafi þetta við hendina.“
Til að mynda þarf að flytja ógrynni af alls konar gögnum um allar trissur.
„Það þarf náttúrulega kjörkassa, það þarf atkvæðaseðla og kjörskrá og skriffæri. Svo þarf náttúrulega að gefa öllu fólkinu að borða og mikilvægt að sjá til þess að það líði ekki yfir neinn, því þetta er löng vakt.“
Hvað er heilaga meðalið á kjördag fyrir starfsmenn?
„Það er náttúrulega hið klassíska prins póló inn á milli en svo auðvitað gefum við staðgóða málsverði á matmálstímum.“
Nýir kjörkassar verða teknir í gagnið í fyrsta skipti um helgina. Plastkassar taka við viðarkössum.
„Helsti kosturinn við nýju kassana er að þeir eru léttir og miklu meðfærilegri en gömlu sem voru orðnir svolítið þungir. Mér líst bara mjög vel á kassana.“
Það þurfi býsna mörg handtök til að skipuleggja kosningar í höfuðborginni.
„Það eru yfir 600 manns sem koma að því verkefni. Það má segja að þetta sé ein stærsta teymisvinna sem fyrirfinnst. Verð bara að nota tækifærið til þess að hrósa teyminu sem er okkur til aðstoðar. Þetta er náttúrulega bara algjör úrvalsdeild sem er hér að störfum,“ segir Eva sem reiknar með því að þó nokkrir verði að störfum á morgun, á uppstigningardag.