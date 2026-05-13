Í hádegisfréttum fjöllum við um um nýja skýrslu þar sem losarabragur er sagður hafa verið á því hvernig lögreglustjórinn á Suðurnesjum tók ákvarðanir um aðgengi að Grindavík þegar eldsumbrotin stóðu sem hæst.
Einnig fjöllum við um væntanlega vaxtaákvörðun Seðlabanka Íslands í næstu viku en greiningaraðilar eru á því að peningastefnunefnd bankans muni hækka stýrivextina að þessu sinni.
Þá heyrum við af því hvernig gengur að skipuleggja kjörstaðina í borginni en kosningar fara fram á laugardaginn kemur. Formaður kjörstjórnar í Reykjavík segir að nýir kjörkassar létti mönnum lífið að þessu sinni.
Og í íþróttunum fjöllum við um sigur Valskvenna í handboltanum sem tryggði þeim Íslandsmeistaratitilinn.