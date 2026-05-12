Gaf barnabarninu vinninginn

Eldhress amma vann eina milljón króna í Happdrætti Háskóla Íslands. Hún reyndist hafa keypt miðann fyrir barnabarnið sitt sem fær allan peninginn.
„Það má því leiða að því líkur að hér sé ein rausnarlegasta amma Íslands á ferð,“ segir í fréttatilkynningu HHÍ.
Annar heppinn miðaeigandi vann sjö milljónir króna þegar hann hreppti fyrsta vinning. Hann ætlaði víst ekki að trúa sínum eigin eyrum fyrr en í ljós kom að númerið var tengr afmælisdegi í fjölskyldunni.
Alls unnu 3842 miðeigendur í dag og skiptu þeir með sér tæplega 170 milljónum króna. Milljónaveltan féll ekki og verður því níutíu milljónir í júní, sem einn heppinn getur unnið.