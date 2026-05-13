Meirihlutinn í borgarstjórn samþykkti hönnun nýs skóla í Vogabyggð og viljayfirlýsingar um umfangsmikla íbúðauppbyggingu á sérstökum aukafundi sem boðað var til í borgarstjórn með skömmum fyrirvara. Minnihlutinn gagnrýndi að svo stór verkefni væru samþykkt rétt fyrir kosningar.
Aukafundur borgarstjórnar fór fram á mánudag en boðað var til hans á föstudag. Á honum samþykktu fulltrúar meirihlutans atriði úr fundargerð borgarráðs frá því í síðustu viku.
Þannig samþykkti meirihlutinn hönnun svonefndrar Skólabrúar í Vogabyggð sem metin er á hálfan milljarð króna. Skólabrú-Fleyvangur er rúmlega 8.400 fermetra mannvirki fyrir leikskóla, grunnskóla, íþrótta- og félagsmiðstöð, frístundaheimili og göngu- og hjólabrú.
Fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Miðflokks greiddu atkvæði gegn tillögunni. Þeir fyrrnefndu bókuðu áhyggjur sínar af því að eitt stærsta og flóknasta uppbyggingarverkefni borgarinnar á síðari árum væri lagt fram örfáum dögum fyrir borgarstjórnarkosningar.
„Óábyrgt er af fráfarandi meirihluta að ýta af stað verkefni af þessari stærðargráðu á þessum tímapunkti, þegar ljóst er að enn á eftir að vinna mikla forvinnu og greiningu varðandi aðstæður og kostnað,“ segir í bókun sjálfstæðismanna.
Kostnaður við Skólabrú er áætlaður tæpir fimmtán milljarðar króna með vikmörk upp í rúmlega nítján milljarða. Hönnun mannvirkisins á ekki að ljúka fyrr en árið 2029 og framkvæmdum árið 2035.
Sjálfstæðismenn benda einnig á að ekki hafi verið lokið við að greina nægjanlega umfang mengaðs jarðvegs á svæðinu þrátt fyrir að förgun hans sé talin einn stærsti kostnaðarliðurinn.
„Best færi á því að ný borgarstjórn tæki afstöðu til verkefnis af þessari stærðargráðu að loknum kosningum og nánari greiningu á umfangi verkefnisins,“ segir í bókuninni.
Framsóknarmenn bókuðu einnig mótbárur sínar þó að fulltrúar hans hefðu kosið að sitja hjá við atkvæðagreiðslu um tillöguna. Kostnaðurinn við framkvæmdin væri afar óljós. Þó að mikilvægt væri að sýna metnað í byggingu grunnskóla teldu þeir brýnt að skólinn risi sem fyrst. Þeir hefðu viljað fá samanburð við hagkvæmari kosti sem gætu risið fyrr en árið 2035.
Þeir bókuðu einnig andmæli sín við því að meirihlutinn stefndi að því að taka yfir ræstingar í húsnæði borgarinnar. Framsóknarmenn telja það fela í sér umtalsverðan kostnaðarauka fyrir borgina.
Meirihlutinn samþykkti einnig þrjár viljayfirlýsingar um íbúðauppbyggingu og úthlutun lóða til hennar á aukafundinum.
Borgin veitti vilyrði fyrir því að Félagsbústaðir reisi allt að 345 íbúðir á sextán lóðum og svæðum í Reykjavík til 2032, þar á meðal í Gufunesi, Úlfarsárdal, Kjalarnesi og Keldum. Sömuleiðis samþykkti meirihlutinn að auka eigið fé Félagsbústaða.
Viljayfirlýsingar með Visku, stéttarfélagi háskólamenntaðra, Félagi íslenskra náttúrufræðinga og Bjargi íbúðafélag fela einnig í sér úthlutunum á lóðum til íbúðauppbyggingar.
Fulltrúar meirihlutans bókuðu sérstaklega hversu stoltir þeir væru af viljayfirlýsingunum og því sem þeir kölluðu raunverulegum skrefum til þess að fjölga íbúðum í borginni.
Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, gagnrýndi Sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn fyrir að greiða atkvæði gegn viljayfirlýsingunum í aðsendri grein á Vísi í morgun.
„Það er athyglisvert að fulltrúar Sjálfstæðisflokks og Miðflokks kusu gegn þessum aðgerðum. Á sama tíma og húsnæðisvandinn vex virðist enn vera pólitísk tregða hjá hægrinu gagnvart því að borgin taki virkan þátt í að tryggja fólki öruggt húsnæði,“ skrifaði fráfarandi borgarstjóri.