Að­stoðuðu tvö skip í vanda á Breiða­firði

Kjartan Kjartansson skrifar
Björgunarskipið Björg á siglingu. Áhöfn þess sinnti tveimur útköllum á Breiðafirði með tiltölulega skömmu millibili í gær. Landhelgisgæslan

Áhöfn björgunarskipsins Bjargar dró tvö skip sem lentu í vanda á Breiðafirði til hafnar með átta tíma millibili í gær og í nótt. Seinna skipið fékk aðskotahlut í skrúfuna og var stjórnvana.

Björg dró fyrra skipið til Ólafsvíkur í gær. Um tuttugu mínútur yfir ellefu í gærkvöldi, um átta tímum eftir að björgunarskipið kom aftur til heimahafnar í Rifshöfn, var áhöfnin kölluð aftur út, nú vegna álíka stórs fiskiskips sem hafði fengið aðskotahlut í skrúfuna.

Fjórir voru um borð í fiskiskipinu sem var stutt rúmar tólf sjómílur norðnorðaustur af Ólafsvík. Útkallið var ekki á hæsta forgangi, að því er kemur fram í tilkynningu Landsbjargar.

Áhöfnin kom taug á milli skipanna þegar Björg kom að fiskiskipinu um klukkan tuttugu mínútur yfir miðnætti í nótt. Sigldu skipin svo rólega saman til Ólafsvíkur. Þangað komu þau um fjögur leytið í nótt.

