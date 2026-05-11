Häcken hafði betur gegn Malmö, 1-2, í sænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Sænsku meistararnir eru með fullt hús stiga á toppi deildarinnar.
Fanney Inga Birkisdóttir stóð á milli stanganna hjá Häcken. Á 26. mínútu varð hún fyrir því óláni að skora sjálfsmark þegar hún missti boltann inn.
Níu mínútum síðar jafnaði Felicia Schröder fyrir Häcken og staðan var 1-1 í hálfleik. Á 71. mínútu skoraði Tabby Tindell sigurmark gestanna sem unnu 1-2 sigur.
Thelma Karen Pálmadóttir lék síðustu sjö mínúturnar fyrir Häcken sem hefur unnið fyrstu fjóra leiki sína og er á toppi sænsku deildarinnar með tólf stig, tveimur stigum á undan Malmö, Kristianstad og Piteå.
Í byrjun þessa mánaðar varð Häcken Evrópubikarmeistari eftir 4-2 samanlagðan sigur á Hammarby.
Næsti leikur Häcken er einmitt gegn Hammarby í sænsku bikarkeppninni á laugardaginn kemur.