Keyrt var á tólf ára barn sem var við leik við Ægisgötu upp úr klukkan tólf í dag. Barnið hlaut áverka á fæti en var barnið flutt undir læknishendur í kjölfar slyssins. Þá var fjórtán ára stúlka flutt á bráðamóttökuna eftir að ekið var á hana í Hafnarfirði.
Þetta staðfestir lögregla í samtali við blaðamann en Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðaryfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu, segir slysið í Reykjavík hafa orðið rétt eftir hádegi.
„Það var ekið þarna á barn sem var við leik við götuna, mér skilst að það hafi slasast á fæti,“ segir hann en greinir frá því að áverkarnir hafi ekki virkað mjög alvarlegir.
Í dag var einnig tilkynnt um aðila sem höfðu komið sér upp litlu tjaldi í Hljómskálagarði en þeim var gert að taka það niður og flytja sig úr garðinum.
„Þau voru þarna búin að koma sér upp litlu tjaldi og koma sér fyrir, þeim var svo gert að taka það niður. Engin mótmæli og ekki neitt,“ segir Ásmundur um málið.
Skúli Jónsson, stöðvarstjóri á Lögreglustöð tvö sem sinnir verkefnum í Garðabæ og Hafnarfirði, greinir blaðamanni frá slysi sem varð rétt fyrir klukkan þrjú í dag, mánudaginn 11. maí.
„Það varð slys þarna á Reykjavíkurvegi, norðan við Hraunbrún, og kom tilkynning um það rétt fyrir klukkan þrjú en þá voru bæði lögregla og sjúkraliðar flutt á vettvang,“ segir Skúli en ekið var á fjórtán ára gamla stúlku og hlaut hún áverka á höfði.
„Hún var illa áttuð og hlaut áverka á höfði en ástand hennar er stöðugt núna og hún er vakandi,“ segir Skúli og tjáir blaðamanni að málið sé enn í rannsókn.