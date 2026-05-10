Há­kon einum sigri frá Meistara­deild Evrópu

Sindri Sverrisson skrifar
Hákon Arnar Haraldsson er á leiðinni í Evrópukeppni á næstu leiktíð og á góða von um að komast í sjálfa Meistaradeildina. Getty/Ibrahim Ezzat

Hákon Arnar Haraldsson leikur með Lille í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð ef liðið vinnur Auxerre um næstu helgi, í lokaumferð frönsku 1. deildarinnar í fótbolta.

Lille tryggði sér sæti í Evrópukeppni með því að vinna Monaco 1-0 á útivelli í kvöld. Nú er bara spurning hvaða Evrópukeppni það verður.

Lille er í afar jafnri baráttu við Lyon og Rennes en er núna í 3. sæti og kemst beint í Meistaradeildina ef liðið vinnur sinn leik í lokaumferðinni. Lyon er bara stigi á eftir og Rennes tveimur.

Sigurmarkið í kvöld var sjálfsmark Denis Zakaria á 72. mínútu, eftir fyrirgjöf frá Gaëtan Perrin sem ætluð var Thomas Meunier.

Hákon, sem í byrjun árs framlengdi samning sinn við Lille til ársins 2030, var á sínum stað framarlega á miðjunni og lék fram á 89. mínútu.

