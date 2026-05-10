Fengu upp í kok og fóru eftir 53 mínútur

Atalanta veitti AC Milan þungt högg og hjálpaði Roma mikið, í baráttunni um meistaradeildarsæti í ítölsku A-deildinni í fótbolta í kvöld.
Atalanta vann Milan 3-2 á útivelli í kvöld. Mörkin þrjú frá Atalanta komu á fyrstu 53 mínútum leiksins, og var staðan þá 3-0, og þá var stuðningsmönnum Milan nóg boðið. Þeir streymdu í burtu af San Siro og sýndu þannig vonbrigði sín yfir frammistöðunni.
👋 The Curva Sud have seen enough and are leaving San Siro.📹 @PBPcalcio pic.twitter.com/2YebbD6plt— SempreMilan (@SempreMilanCom) May 10, 2026
Stuðningsmennirnir misstu því af spennunni í lokin en Strahinja Pavlovic minnkaði muninn á 88. mínútu. Þá höfðu liðið 300 leikmínútur frá síðasta marki Milan á San Siro. Christopher Nkunku skoraði svo annað mark Milan úr víti á fjórðu mínútu uppbótartíma og fékk færi til að jafna metin.
Éderson og Davide Zappacosta höfðu komið Atalanta í 2-0 í fyrri hálfleik og Giacomo Raspadori skoraði þriðja markið svo snemma í seinni hálfleik, eins og fyrr segir.
Tapið gæti reynst afar dýrkeypt fyrir Milan því nú eru aðeins tvær umferðir eftir og er liðið komið niður í 5. sæti en aðeins fjögur efstu liðin komast í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Inter er meistari og Napoli í 2. sæti með 70 stig og leik til góða. Juventus er í 3. sæti með 68 stig og Roma og Milan með 67 en markatala Milan er langverst.
Milan þarf því núna að treysta á hjálp frá öðrum liðum í síðustu tveimur umferðunum. Atalanta er með 58 stig í 7. sæti og getur ekki endað ofar.