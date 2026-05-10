FH vann sterkan 1-2 sigur á Stjörnunni í nágrannaslag liðanna í fjórðu umferð Bestu deildar kvenna á Samsungvellinum í dag. Gestirnir úr Hafnarfirði voru ákveðnari lengst af og nýttu sín færi betur, þó heimakonur hafi þrýst vel á þær undir lok leiks.
FH byrjaði leikinn af krafti og stjórnaði spilinu á upphafsmínútunum. Stjarnan var á sama tíma varfærin og átti erfitt með að halda boltanum innan liðsins. Meðan pressaði FH hátt og sótti hratt. Stjörnustelpum skorti hugrekki til að halda boltanum innan liðsins og virkuðu flatar.
Fyrsta mark leiksins kom á 36. mínútu. Þá fékk FH hornspyrnu sem Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir tók af mikilli nákvæmni á fjærstöngina þar sem Deja Jaylyn Sandoval var alein og skallaði boltann af krafti í netið fram hjá Bridgette Nicole Skiba í marki Stjörnunnar.
Stjarnan reyndi að svara fyrir leikhlé og skapaði sér nokkur álitleg færi, meðal annars þegar Murielle Tiernan og Birna Jóhannsdóttir náðu ágætum samspilskafla sem endaði með skalla yfir markið.
Heimakonur byrjuðu síðari hálfleikinn af meiri ákefð og voru nálægt því að jafna strax á 46. mínútu þegar Fanney Lísa Jóhannesdóttir þrumaði boltanum í stöngina. FH lifði af erfiðan kafla og refsaði síðan á 64. mínútu.
Berglind Freyja Hlynsdóttir, sem hafði komið inn af bekknum skömmu áður, gerði þá frábærlega á kantinum og sendi hárnákvæma sendingu inn í teiginn þar sem Hafrún Birna Helgadóttir var mætt alein og skoraði af öryggi. Staðan orðin 0-2 gestunum í vil.
Eftir annað markið færðist aukin harka í leikinn og bæði lið börðust af mikilli ákefð um hvern bolta. Stjarnan sótti þó af meiri krafti á lokakaflanum og minnkaði muninn í uppbótartíma. Því á 93. mínútu fékk Hulda Hrund Arnarsdóttir boltann í góðri stöðu innan teigs og þrumaði honum í stöngina og inn.
Markið kom hins vegar of seint fyrir heimakonur sem náðu ekki að jafna áður en flautað var til leiksloka.
FH fagnaði því sínum öðrum sigri á tímabilinu og fór með þrjú mikilvæg stig heim til Hafnarfjarðar eftir afar líflegan og skemmtilegan nágrannaslag.
Það fór um stúkuna og leikmenn FH þegar Katla María Þórðardóttir, fyrirliði gestanna, var borin af velli. Katla María var í klafsi við sóknarmann Stjörnunnar þegar hún sneri upp á hnéð á sér. Þessi vaski leikmaður er dýrmæt fyrir FH-inga og því var þetta högg fyrir gestina. Seinna mark FH-inga reyndist líka þungt fyrir Stjörnukonur.
Stjarna leiksins var Ída Marín Hermannsdóttir. Landsliðskonan var eins og hertogi á miðjunni og dreifði spilinu í allar áttir. Stjörnustelpum gekk illa að beisla þennan mikla nagla. Hjá Stjörnunni fær Úlfa Dís hrós fyrir elju og festu.
Skúrkastimpil leiksins fær fyrri hálfleikur Stjörnukvenna. Þær voru litlar og hræddar. Þorðu illa að halda boltanum og þurfa að mæta af meiri krafti inn í næsta leik.
Dómari leiksins var Bríet Bragadóttir. Aðstoðardómarar voru Daníel Ingi Þórisson og Daníel Örn Arnarson. Bríet átti slakan dag. Hún setti línuna en fylgdi henni svo illa. Þetta var samt ekki auðveldur leikur að dæma en mér fannst halla á Stjörnustelpur.
Það er alltaf gaman að byrja sunnudaga snemma með góðum íþróttaleik. Stjörnumenn kveiktu undir grillunum upp úr hádegi og hvöttu Garðbæinga til að fjölmenna. Umgjörðin var til fyrirmyndar eins og alltaf.
Það var afar fámennt í stúkunni þegar verið var að lesa byrjunarliðin. Áhorfendur fóru svo að týnast í sætin og mætingin var fín.