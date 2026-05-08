Danakonungur hefur falið Troels Lund Poulsen, formanni hægriflokksins Venstre, stjórnarmyndunarumboð í kjölfar þess að Mette Frederikssen, formaður Sósíaldemókrata, skilaði umboðinu eftir að ekki tókst að mynda stjórn.
Danska ríkisútvarpið grenir frá þessu, sem og aðrir miðlar þarlendis, en Friðrik Danakonungur boðaði í dag fund milli sín og formanna allra þeirra flokka sem hafa þingsæti.
Þar lét hann Lund Poulsen stjórnarmyndunarumboðið í té og fól honum að mynda ríkisstjórn án Sósíaldemókrata og Moderaterne, þar sem þeirra viðræður um hugsanlegt framhald á ríkisstjórnarsamstarfi hafa skilað litlum árangri.
Stjórnarmyndunarviðræðunar eru þegar orðnar þær lengstu í sögu Danmerkur. Frederiksen hefur fyrst og fremst rætt við Rasmussen, sem er í lykilstöðu við stjórnarmyndun, og nokkra flokka af vinstri vængnum.
Rasmussen hefur viljað mynda ríkisstjórn þvert yfir miðju danskra stjórnmála frekar en vinstri stjórn undir forystu Frederiksen.
Poulsen hefur hins vegar sagt að honum hugnaðist ekki að vinna aftur með jafnaðarmönnum eftir samstarf þeirra á síðasta kjörtímabili.
Nú hefur Poulsen hafið viðræður við Íhaldsflokkinn og Moderaterne, þvert á ósk konungs en honum er vissulgega hemilt að tala við þá flokka sem honum sýnist.