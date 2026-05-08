Mette Frederiksen, leiðtogi danskra jafnaðarmanna, er talin ætla að skila stjórnarmyndunarumboði sínu þegar hún hittir Friðrik konung síðdegis. Lars Løkke Rasmussen, helsti viðmælandi Frederiksen í stjórnarmyndunarviðræðunum, sagði viðræðurnar komnar í strand í dag.
Fundur Frederiksen og konungs á að hefjast klukkan 15:30 að íslenskum tíma. Hún hefur ekki tjáð sig um ástæðuna en svo virðist sem að hún ætli að gefa frá sér umboðið sem hún fékk frá konungi eftir þingkosningar í mars.
Þau Rasmussen funduðu í dag en eftir þann fund sagði leiðtogi Moderaterna að hann vildi að Troels Lund Poulsen, leiðtogi Venstre, fengi nú umboðið þar sem viðræðurnar við jafnaðarmenn hefðu engu skilað.
Stjórnarmyndunarviðræðunar eru þegar orðnar þær lengstu í sögu Danmerkur. Frederiksen hefur fyrst og fremst rætt við Rasmussen, sem er í lykilstöðu við stjórnarmyndun, og nokkra flokka af vinstri vængnum.
Rasmussen hefur viljað mynda ríkisstjórn þvert yfir miðju danskra stjórnmála frekar en vinstri stjórn undir forystu Frederiksen. Poulsen hefur hins vegar sagt að honum hugnaðist ekki að vinna aftur með jafnaðarmönnum eftir samstarf þeirra á síðasta kjörtímabili.