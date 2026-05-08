Haraldur Ólafsson, formaður Heimssýnar, gefur í skyn að til ofbeldis geti komið ef Ísland gengur í Evrópusambandið í viðtali við enskumælandi fjölmiðil. Hann segir stuðningsmenn aðildar „hata lýðræðið eins og pestina“.
Ummælin lætur Haraldur falla í umfjöllun um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið í nýjasta hefti Reykjavík Grapevine. Heimssýn eru samtök andstæðinga Evrópusambandsaðildar.
Í viðtalinu segir Haraldur algerlega ljóst að allt verði lagt í sölurnar til þess að koma í veg fyrir að Ísland gangi í sambandið og sömuleiðis til þess að koma því þaðan út ef af aðild verður.
„Ég er ekki ofbeldisfullur maður og mun tala gegn ofbeldi ef það kemur til tals, en það er alls kyns fólk sem hefur mjög sterkar skoðanir á þessu máli og ég veit ekki til hvaða örþrifaráða það tekur. Ég bara veit það ekki,“ segir Haraldur við blaðið.
Vísar Haraldur til þess að andstæðinga bandaríska herliðsins á Íslandi hafi meðal annars sprengt sprengjur í Hvalfirði á sínum tíma.
„Og þetta mál er mun stærra átakamál, miklu stærra. Það eru enn heitari tilfinningar um það en voru nokkru sinni um herstöðvarmálið,“ hefur blaðið eftir Haraldi á ensku.
Formaður Heimssýnar fer hörðum orðum um ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur og stuðningsfólk Evrópusambandsaðildar.
„Þetta lið hatar lýðræðið eins og pestina. Þetta snýst um að afnema lýðræðið á Íslandi. Ríkisstjórnin vill að við göngum í ESB og það þýddi endalok lýðræðis eins og við skiljum það,“ segir Haraldur.
Stuðningsmenn aðildar hafi gefist upp á sjálfstjórn Íslendinga yfir eigin málefnum.
„Fólk hefur gefist upp á lýðræðinu. Það treystir á valdamikinn aðila sem ekki er hægt að kjósa í burtu til þess að leysa úr málunum,“ fullyrðir formaðurinn.
Þá segist hann telja að smáríki eins og Malta hafi engin áhrif eða fullveldi innan Evrópusambandsins.
„Í smáríkjum ESB er lýðræði í þessum skilningi horfið,“ segir hann við blaðið.
Jafnvel þó að Bretland sé nýlegt fordæmi um að hægt sé að ganga úr Evrópusambandinu telur Haraldur það víti til að varast. Sambandið hafi gert Bretum það dýrkeypt að ganga úr því og þeir hafi aðeins komist út vegna þess að Frakkar og Þjóðverjar hafi þurft á aðgangi að breskum markaði að halda.
Sama yrði ekki upp á teningnum ef Íslendingar vildu ganga úr sambandinu. Fordæmi yrði frekar gert úr Íslendingum ef þeir reyndu að segja skilið við bandalagið.
„Það sem tapast á einum degi getur tekið hundruð ára að endurheimta,“ segir Haraldur.
Segir hann Evrópusambandsaðild Íslands snúast um mannréttindi.
„Það eru mannréttindi að ég og afkomendur mínir verðum ekki þegnar fransk-prússnesks herveldis,“ segir formaður Heimssýnar.