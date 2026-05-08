Enn ríkir óvissa um það hvort að sýnt verði frá heimsmeistaramótinu í fótbolta í tveimur fjölmennustu ríkjum heims; Indlandi og Kína.
Um það bil þriðjungur jarðarbúa býr í þessum tveimur löndum en sjónvarpsstöðvar þar í landi hafa ekki enn náð samkomulagi við FIFA um réttinn til að sýna frá HM.
BBC fjallar um þetta og segir óvanalegt að ekki sé búið að semja við sjónvarpsrétthafa þegar svo skammt sé í að mótið hefjist. Þessi mál séu vanalega klár mánuðum eða árum fyrir mótið en það hefur gengið hægt að semja um fjárhæðir í nokkrum löndum, þar á meðal Indlandi og Kína.
FIFA segir við BBC að viðræður séu í gangi og að sambandið geti ekki tjáð sig um stöðuna á meðan.
FIFA mun hafa boðið CCTV í Kína að kaupa réttinn fyrir 300 milljónir dollara, eða um 37 milljarða króna, en hefur nú lækkað þá upphæð um helming. Samkvæmt kínverska ríkismiðlinum Peking í dag er það samt tvöfalt meira en CCTV er tilbúið að borga.
Kína og Indland komust ekki inn á HM og það dregur auðvitað úr áhuga þjóðanna á mótinu. Þá eru tímasetningar leikja ekki þær bestu í ljósi þess að mótið fer fram í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada.