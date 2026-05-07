Villa valtaði yfir Forest og mætir Freiburg í úr­slita­leiknum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Ollie Watkins skoraði markið sem opnaði flóðgáttirnar. Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images

Aston Villa valtaði gjörsamlega yfir Nottingham Forest og vann 4-0 sigur í seinni leik liðanna í undanúrslitum Evrópudeildarinnar. Villa mun mæta Freiburg í undanúrslitum eftir 3-1 sigur og viðsnúning hjá þýska liðinu í seinni leiknum gegn Braga.

Aston Villa hvíldi sig vel um helgina en mætti með látum til leiks gegn Nottingham Forest. Fyrri leik liðanna laukm með 1-0 sigri Forest en strákarnir úr Skírisskógi máttu sín lítils í kvöld.

Ollie Watkins skoraði fyrsta markið á 36. mínútu eftir frábæran undirbúning hjá Emi Buendia, sem sólaði tvo varnarmenn áður en hann gaf góða stoðsendingu út í teiginn á Watkins.

John McGinn skoraði tvö mörk en Emi Buendia var með mark og stoðsendingu. Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Buendia skoraði svo annað markið sjálfur úr vítaspyrnu í upphafi seinni hálfleiks áður en fyrirliðinn John McGinn gjörsigraði Forest með tveimur mörkum á 77. og 80. mínútu.

Villa er þar með komið í úrslitaleik Evrópudeildarinnar, undir stjórn hins margreynda og mjög svo slungna Unai Emery. Liðið getur bundið á þrjátíu ára titlaþurrð þann 20. maí.

Freiburg er á leiðinni í sinn fyrsta Evrópuúrslitaleik eftir 3-1 sigur gegn Braga í kvöld. Fyrri leiknum lauk með 2-1 sigri Braga en viðsnúningurinn var glæsilegur í kvöld.

Leikurinn byrjaði illa fyrir Braga því á 6. mínútu var Mario Dorgeles rekinn af velli fyrir að brjóta af sér sem aftasti varnarmaður.

Jan Niklas-Beste var við það að sleppa í gegn þegar Mario Dorgeles braut á honum. Maja Hitij - UEFA/UEFA via Getty Images

Braga hélt markinu hreinu í þrettán mínútur til viðbótar en svo braut Lukas Kubler ísinn og Johan Manzambi tvöfaldaði forystuna fyrir hálfleik.

Kubler skoraði svo annað mark og kom Freiburg 3-0 yfir áður en Pau Victor minnkaði muninn fyrir gestina undir lokin.

