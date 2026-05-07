Óvíst er hvort Kristall Máni Ingason, sem hefur farið á kostum með liði Brann í undanförnum leikjum, geti spilað úrslitaleik norska bikarsins gegn Bodø/Glimt á laugardaginn kemur vegna meiðsla.
„Því miður er hann tæpur fyrir úrslitaleikinn á laugardaginn,“ segir Freyr Alexandersson, þjálfari Brann í samtali við Vísi en það skýrist betur í dag hver staðan verður.
„Hann fékk högg á fótinn í leiknum á móti Frederikstad og það er mjög tvísýnt hvort hann geti spilað á laugardaginn. Því miður, af því hann er í miklu flæði. En sjáum til. Það er ekki útilokað að hann geti tekið þátt.“
Það er möguleiki fyrir Brann að vinna sinn áttunda bikarmeistaratitil í sögunni og þann fyrsta undir stjórn Freys og ljóst að möguleg fjarvera Kristals myndi vera högg.
Kristall hefur farið á kostum í undanförnum leikjum með Brann. Hann skoraði þrennu í toppslag á móti Tromsö og í næsta leik á eftir skoraði hann og lagði upp mark gegn Frederikstad.
Freyr er gríðarlega ánægður með drenginn sem gekk í raðir Brann undir lok janúar.
„Kristall kemur inn í lið sem spilar allt öðruvísi fótbolta en hann hefur verið vanur að spila. Kemur inn í miklu meiri samkeppni. Hann þurfti bara að aðlagast aðeins en hefur verið með hlutverk hjá okkur allan tímann frá því að hann kom. Kristall er í framtíðarplönum okkar sem lykilmaður.“
Fjórir íslenskir leikmenn eru á mála hjá Brann þessa stundina.
„Ég þurfti bara, alveg eins og ég gerði með Eggert Aron fyrir ári síðan, að finna réttan takt fyrir Kristal til að koma inn í hlutina. Það hefur tekist vel. Svo er hann búinn að vera stórkostlegur í síðustu þremur leikjum, skorað þessi mörk líka. Þau koma sem afleiðing þess að vera í takti með liðinu. Það er það sem við erum búnir að fá inn með honum.“
Rætt verður nánar við Frey um úrslitaleikinn gegn Bodo/Glimt á laugardaginn kemur í Sportpakkanum á Sýn í kvöld eftir kvöldfréttir.