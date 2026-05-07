Fótbolti

Tví­sýnt með þátt­töku Kristals í úr­slita­leiknum: „Búinn að vera stór­kost­legur“

Aron Guðmundsson skrifar
Freyr Alexandersson er þjálfari Brann. Hann hefur verið ánægður með það hvernig Kristall máni hefur komið inn í hlutina hjá liðinu en því miður er hann tæpur fyrir úrslitaleik gegn Bodo/Glimt á laugardaginn.

Óvíst er hvort Kristall Máni Ingason, sem hefur farið á kostum með liði Brann í undanförnum leikjum, geti spilað úrslitaleik norska bikarsins gegn Bodø/Glimt á laugardaginn kemur vegna meiðsla. 

„Því miður er hann tæpur fyrir úrslitaleikinn á laugardaginn,“ segir Freyr Alexandersson, þjálfari Brann í samtali við Vísi en það skýrist betur í dag hver staðan verður. 

„Hann fékk högg á fótinn í leiknum á móti Frederikstad og það er mjög tvísýnt hvort hann geti spilað á laugardaginn. Því miður, af því hann er í miklu flæði. En sjáum til. Það er ekki útilokað að hann geti tekið þátt.“ 

Það er möguleiki fyrir Brann að vinna sinn áttunda bikarmeistaratitil í sögunni og þann fyrsta undir stjórn Freys og ljóst að möguleg fjarvera Kristals myndi vera högg. 

Kristall hefur farið á kostum í undanförnum leikjum með Brann. Hann skoraði þrennu í toppslag á móti Tromsö og í næsta leik á eftir skoraði hann og lagði upp mark gegn Frederikstad. 

Fann taktinn og er í flæði

Freyr er gríðarlega ánægður með drenginn sem gekk í raðir Brann undir lok janúar. 

„Kristall kemur inn í lið sem spilar allt öðruvísi fótbolta en hann hefur verið vanur að spila. Kemur inn í miklu meiri samkeppni. Hann þurfti bara að aðlagast aðeins en hefur verið með hlutverk hjá okkur allan tímann frá því að hann kom. Kristall er í framtíðarplönum okkar sem lykilmaður.“ 

Fjórir íslenskir leikmenn eru á mála hjá Brann þessa stundina. 

„Ég þurfti bara, alveg eins og ég gerði með Eggert Aron fyrir ári síðan, að finna réttan takt fyrir Kristal til að koma inn í hlutina. Það hefur tekist vel. Svo er hann búinn að vera stórkostlegur í síðustu þremur leikjum, skorað þessi mörk líka. Þau koma sem afleiðing þess að vera í takti með liðinu. Það er það sem við erum búnir að fá inn með honum.“ 

Rætt verður nánar við Frey um úrslitaleikinn gegn Bodo/Glimt á laugardaginn kemur í Sportpakkanum á Sýn í kvöld eftir kvöldfréttir.

