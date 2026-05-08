Sigríður Á. Andersen, þingmaður Miðflokksins og fyrrverandi dómsmálaráðherra, fer hörðum orðum um Hönnu Katrínu Friðriksson atvinnuvegaráðherra á Facebook og segir hana „eina ráðherra málaflokksins sem vill helst hvorki sjá né heyra af atvinnulífinu“.
Tilefni skrifa Sigríðar er færsla sem Hanna Katrín birti á Facebook, þar sem hún tengdi ljót orð stuðningsmanns ÍBV um markmann Vals í úrslitaeinvíginu um Íslandsmeistaratitilinn í handbolta kvenna við „innflutta fordóma“ Miðflokksins í garð hinsegin fólks.
Í færslu sinni sakaði Hanna Katrín Miðflokkinn um að vilja hverfa aftur til þess tíma þegar hinsegin fólki var „haldið í skugganum“ og sagði meðal annars:
„Ein uppáhaldsiðja Miðflokksmanna er að misnota íslenska fánann í fordómafullri orðræðu sinni um málefni hinsegin fólks. Þess vegna er rétt að draga fram að sem afrekskona í íþrótt sinni, landsliðskona sem hefur borið hróður Íslands víða, hefur Hafdís Renötudóttir gert margfalt meira til að heiðra íslenska fánann en allir Miðflokksmenn til samans.“
Sigríður sakar Hönnu Katrínu um að seilast langt í gagnrýni sinni á stuðningsmenn ÍBV og bendir á að í ljós hafi komið að um hafi verið að ræða einn einstakling, sem beindi spjótum sínum að kynhneigð Hafdísar, eins og áður hefur fram komið.
„Ef ekki hefði verið fyrir umferðaröngþveitið sem Viðreisn hefur staðið vörð um í borgarstjórn síðasta tæpa áratug hefði ég mögulega keyrt út af þegar ég heyrði fréttaþul vísa áfram í yfirlýsingu atvinnuvegaráðherrans, þessa um atvikið á leik ÍBV og Vals, en nú var Miðflokkurinn kominn í aðalhlutverk í allsherjar samsæriskenningu ráðherrans um aðför að samkynhneigðum,“ segir Sigríður, sem var föst í umferð í Reykjavík þegar hún heyrði fréttir af færslu Hönnu Katrínar.
Sigríður sakar ráðherra um fordóma og ósannindi í garð Miðflokksins vegna „óvandaðrar uppákomu“ af hálfu eins manns á íþróttakappleik.
Þá fer hún hörðum orðum um Hönnu Katrínu.
„Hún hefur látið sér fátt um finnast um áhrif skattaherferðar ríkisstjórnarinnar á smærri byggðarlög og atvinnulífið. Hún virðist líta á undirstöðu íslensk efnahagslífs, sjávarútveginn, sem vandamál sem þurfi að minnka en ekki stækka.“
Sigríður segir Hönnu Katrínu heldur eiga að nýta vinnutíma sinn í að láta sig varða samgöngur til Eyja, fremur en vangaveltur um eina boltabullu.
„Eyjamenn eru ekki gengnir af göflunum. Þó hafa þeir sömu ástæðu til þess eins og ég og aðrir landsmenn, sem er: Ráðherrar sem valda ekki verkefninu sem snýr að efnahag landsins og kjörum landsmanna,“ segir hún að endingu.