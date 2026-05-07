Grunur er um að á fjórðu milljón króna hafi verið stolið í innbroti í Spin 109 sportbar á Grensásvegi aðfaranótt sunnudagsins 3. maí. Við segjum frá málinu í kvöldfréttum okkar á Sýn í kvöld.
Flókið gæti reynst að mynda meirihluta í Reykjavík miðað við nýjustu kosningaspá Vísis. Fylgið í borginni hefur verið á nokkru flugi þegar rúm vika er til kosninga og fulltrúar flokkanna á þönum við að kynna sína stefnu. Við rýnum betur í málin með stjórnmálafræðingi í beinni útsendingu og sjáum hvaða möguleikar eru til myndunar meirihluta miðað við kannanir.
Borgarráð hefur samþykkt að afhenda íþróttafélaginu Víkingi tíu þúsund fermetra lóð í Fossvogsdalnum sem Gróðrarstöðin Mörk leigði. Við ræðum við eiganda gróðrarstöðvarinnar sem segir sorglegt að gróður og ræktun víki fyrir steypu.
Við verðum einnig í beinni útsendingu frá fundi á vegum Flugmálafélags Íslands með öllum fulltrúum flokka sem bjóða fram til borgarstjórnar um flugvöllinn í Vatnsmýri. Kristján Már Unnarsson fylgist þar með helstu vendingum.
Og við segjum frá kofa á Lynghaga í Vesturbæ Reykjavíkur sem Reykjavíkurborg vill láta fjarlægja en börnin í hverfinu eru hreint ekki sátt við þá ákvörðun.Þetta og ýmislegt annað í kvöldfréttum okkar á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.