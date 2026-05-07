Golfklúbbur Mosfellsbæjar hefur gefið út tilkynningu um að Hlíðavöllur verði opnaður 11. maí. Mosfellingar eru fyrstir á höfuðborgarsvæðinu til að hleypa kylfingum á grasið.
„Veðurspáin er góð fyrir komandi helgi, rigning og hiti. Svo eru veðurspárnar nokkuð sammála um að næsta vika verði bara nokkuð góð,” segir í tilkynningunni en Mosfellingar eru þar með fyrstir á höfuðborgarsvæðinu til að opna golfvöll sinn.
Áður hafa Suðurnesjamenn opnað sína velli auk Hellu: Þorlákshöfn, Grindavík, Sandgerði, Leiran og Kálfatjörn á Vatnsleysuströnd hafa allir opnað sína velli og þar hefur allt verið pakkað þrátt fyrir napra veðráttu. Golfæðið virðist vera að ná einhvers konar hástigi.
Mosfellingar verða með árlegan vinnudag nú á laugardaginn og fá allir sem þar mæta að forbóka sig í golf næstu viku en að þetta sé tekið sérstaklega fram þýðir að Mosfellingar eru viðbúnir því að þurfa að taka á móti miklum fjölda.
Víst er að stjórnmálamenn eru sumir hverjir teknir að vakna, enda að koma kosningar. Sumir þeirra lofa fleiri völlum en forysta Golfsambandsins hefur, samhliða því að reka grimman áróður fyrir því hversu svakalega gaman sé í golfi með þeim afleiðingum að allir klúbbar á höfuðborgarsvæðinu eru komnir með langa biðlista, hamrað á nauðsyn þess að fleiri golfvellir séu byggðir.
Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi hefur lýst því yfir að hún sé hlynnt því að nýr golfvöllur verði reistur í Kópavogi. Framsóknarmenn í Reykjavík hafa einnig talað fyrir þessu sem og Örn Geirsson frambjóðandi Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði.
„Veðurspáin er mjög hagstæð um helgina, góður hiti og talsvert af vætu. Við ætlum því að gefa vellinum helgina til þess að jafna sig eftir þennan kuldakafla síðustu daga. Völlurinn lítur virkilega vel út og mun taka vel á móti ykkur á mánudaginn,“ segir í tilkynningu.
Opnað verður fyrir rástímaskráningu klukkan 14 á laugardag. Hlíðavöllur er eingöngu opinn fyrir félagsmenn í GM til þess að byrja með.
Formaður starfshóps sem Hafnarfjarðarbær hefur skipað til að finna staðsetningu fyrir nýjan golfvöll segist líta til þess að hann verði að almennu útivistarsvæði fyrir bæjarbúa. Báðir golfklúbbar bæjarins eru áhugasamir um að reka nýjan völl.